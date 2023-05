Attention : Google supprimera les comptes inactifs !

Google est devenu un acteur central dans le monde de la technologie, fournissant une gamme de services et d’applications qui font partie intégrante de l’expérience utilisateur sur les appareils Android, tout en étendant sa portée au monde de l’iPhone. Cependant, il existe un changement important concernant les comptes Google inactifs.

Nouvelle politique de Google sur les comptes inactifs : ce que vous devez savoir

Jusqu’à présent, Google a adopté une approche conservatrice des comptes inactifs. Après une certaine période d’inactivité, ces comptes ont été archivés. Cependant, la société a récemment mis à jour sa politique sur les comptes inactifs, et ce changement devrait avoir un impact profond.

Google supprimera définitivement les comptes inactifs dans le cadre de la nouvelle politique. Cela indique que l’adresse e-mail associée ne sera plus fonctionnelle. Google supprimera tous les fichiers et invitations associés au compte de ses serveurs.

Si vous n’avez pas utilisé ou connecté à votre compte Google depuis au moins deux ans, Google le considérera comme inactif. Mais, avant que Google annule le compte, ils enverront plusieurs e-mails d’avertissement à l’adresse e-mail associée et à toute adresse e-mail de récupération.

La nouvelle politique de Google entrera en vigueur à partir de décembre 2023. Google supprimera les premiers comptes que les utilisateurs ont créés mais jamais activement utilisés. Après cela, l’entreprise supprimera les comptes que les utilisateurs ont créés, utilisés, puis abandonnés pendant au moins deux ans.

Pour éviter la suppression automatique, les utilisateurs peuvent prendre un certain nombre de mesures pour redonner vie à leur compte. Il s’agit notamment de lire ou d’envoyer un e-mail, d’utiliser Google Drive, de regarder une vidéo sur YouTube, de télécharger une application depuis le Play Store ou d’utiliser la recherche Google.

Dans l’ensemble, ce changement est important pour Google et ses utilisateurs. Cela souligne l’importance de garder les comptes actifs et à jour. Et cela renforce la nécessité pour les utilisateurs d’assumer la responsabilité de leur vie numérique. Bien que le changement puisse être troublant pour certains, il sert finalement à faire de l’écosystème Google un espace plus sécurisé et rationalisé pour tous.

