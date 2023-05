Eve lance Eve Shutter Switch et un Eve Flare nouvelle génération avec prise en charge de Thread

Eve, le fournisseur populaire de HomeKit, a dévoilé deux produits très attendus : le nouveau Eve Shutter Switch et la prochaine génération d’Eve Flare avec prise en charge de Thread, une lampe LED portable compatible HomeKit. L’Eve Shutter Switch n’est disponible que sur certains marchés européens, tandis que l’Eve Flare est également disponible aux États-Unis.

Quoi de neuf à propos de l’Eve Flare mise à jour ?

Avec une recharge sans fil et une autonomie de six heures, l’Eve Flare est conçue pour vous accompagner de votre chambre à votre balcon et même à l’extérieur pour les pique-niques du soir. Il a un boîtier durable avec une résistance à l’eau IP65 et une poignée de transport et de suspension, il est donc facile à utiliser quel que soit le temps. Vous pouvez le contrôler via l’application Eve, l’application Home ou Siri. Vous pouvez également définir des minuteries, des automatisations ou des scènes pour laisser Eve Flare prendre vie d’elle-même grâce aux automatisations HomeKit.

Pour une lumière intérieure/extérieure, Eve Flare est une option fantastique pour l’été. Il peut facilement éclairer votre table de pique-nique, votre porche ou votre tente. Bien qu’il ne dure pas toute la nuit, il peut certainement dynamiser votre soirée. Cette nouvelle version ajoute la prise en charge de Thread pour une expérience d’éclairage plus rapide et plus réactive sur Homekit.

Commutateur d’obturateur Eve

Eve Shutter Switch, désormais disponible en Allemagne, en Autriche et au Benelux, peut automatiser votre volet roulant et offrir un nouveau niveau de confort. Eve Shutters stocke les horaires et s’adapte à votre routine quotidienne de manière indépendante, éliminant ainsi le besoin d’un hub domestique, d’un iPhone ou d’une connexion Internet. Avec la fonction Adaptive Shading de l’application Eve, vos pièces s’assombrissent automatiquement pendant la journée, en s’alignant avec la position du soleil. La programmation hyperlocale, basée sur l’orientation et l’emplacement de votre fenêtre, est gérée par Eve Shutter Switch. Eve Shutter Switch prend en charge les technologies Bluetooth et Thread. Agissant comme un nœud de routeur, il relaie les paquets de données d’autres accessoires Thread, améliorant ainsi la stabilité et la portée de votre réseau domestique intelligent.

Avis de Netcost-security.fr

L’Eve Flare de nouvelle génération sera un achat instantané pour moi. J’adorais le modèle précédent en tant que lampe à piles pour les activités de plein air. Il y a une ambiance beaucoup plus agréable que d’utiliser les plafonniers de mon porche. Les appareils compatibles avec les threads continuent d’être les plus fiables de mon environnement HomeKit, donc je suis toujours ravi lorsqu’il est ajouté à un produit existant. Il peut être acheté via Amazon ou directement auprès d’Eve.

Bien que je ne puisse pas utiliser le nouveau Eve Shutter Switch car il n’est pas disponible aux États-Unis, il peut être acheté sur Amazon ou directement auprès d’Eve. Cela ressemble à un produit incroyablement convaincant avec une automatisation intégrée.

