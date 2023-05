Top 5 des meilleurs smartphones à moins de 500 $ – mai 2023

Bonjour et bienvenue dans notre top 5 du mois de mai. Cette liste en particulier est dédiée à ceux qui veulent un nouveau téléphone haut de gamme mais leur budget est limité à 500 $. Si cela vous ressemble, continuez à lire pour découvrir quels sont les meilleurs smartphones dans cette gamme de prix.

Meilleurs smartphones pour moins de 500 $

1. POCO F5 Pro

Commençons avec le POCO F5 Pro récemment lancé qui apporte des spécifications phares pour un peu moins de 500 $. Le combiné contient en effet le puissant Snapdragon 8+ Gen1 ; ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Le POCO F5 Pro arbore alors un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

Côté appareil photo, le F5 Pro embarque un appareil photo arrière principal de 64MP, un objectif ultra large de 8MP et un appareil photo macro de 2MP. À l’avant, il y a un appareil photo 16MP pour les selfies.

Enfin, le POCO F5 Pro est livré avec une batterie de 5160 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W et il prend également en charge la charge sans fil de 30 W. Le smartphone dispose également d’un émetteur IR.

2. realme GT Neo 5

Avec un matériel très similaire, nous avons le realme GT Neo 5. Le téléphone realme est en effet également alimenté par Snapdragon 8+ Gen1 ; couplé jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Le realme GT Neo 5 apporte un panneau FHD + AMOLED de 6,74 pouces légèrement plus grand avec un taux de rafraîchissement très élevé de 144 Hz et une luminosité maximale de 1400 nits.

En ce qui concerne les caméras, le smartphone intègre un capteur principal de 50MP, un objectif ultra large de 8MP et une caméra macro de 2MP. À l’avant, il y a un vivaneau 16MP pour les selfies

Enfin, le realme GT Neo 5 contient une batterie d’une capacité de 5 000 mAh prenant en charge une technologie de charge ultra rapide de 150 W. Les smartphones disposent également d’un émetteur IR.

3. Xiaomi 12

Si vous recherchez un véritable téléphone phare, le Xiaomi 12 de l’année dernière est la voie à suivre. Le produit phare de Xiaomi pour 2022 est alimenté par un chipset Snapdragon 8 Gen1 ; avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Le Xiaomi 12 est la meilleure option pour ceux qui veulent un appareil plus compact car il dispose d’un écran AMOLED de 6,28 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le 12 de Xiaomi devrait également se classer premier en ce qui concerne la photographie. Le combiné contient un capteur principal de 50 MP ; associé à un objectif ultra grand angle 13MP et un objectif macro 5MP. À l’avant, il y a un seul vivaneau selfie haute résolution 32MP.

Enfin, le Xiaomi 12 est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W. Le smartphone prend également en charge la charge sans fil de 50 W et la charge sans fil inversée de 10 W.

4. POCO F5

Contrairement au Xiaomi 12 ci-dessus, si tout ce que vous voulez est un téléphone solide avec un prix d’environ 400 $, le POCO F5 est votre meilleur choix. L’appareil récemment lancé est alimenté par un chipset Snapdragon 7+ Gen2 ; avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Le POCO F5 dispose alors d’un grand panneau AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

En ce qui concerne les appareils photo, le F5 de POCO arbore un capteur principal de 64MP, associé à un appareil photo ultra large de 8MP et un objectif macro de 2MP. Pour les selfies, il y a un seul appareil photo 16MP à l’avant.

Le POCO F5 est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W. On retrouve également une prise audio 3,5 mm et un émetteur IR

5. OnePlus 10T

Enfin, puisque vous pouvez trouver le OnePlus 10T pour moins de 500 $, le smartphone est devenu une excellente option dans cette gamme de prix. Le téléphone haut de gamme de OnePlus est alimenté par un Snapdragon 8+ Gen1 ; avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le OnePlus 10T embarque alors un grand panneau FHD+ AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz.

Quant à la photographie, le combiné intègre un capteur principal de 50MP, un objectif ultra large de 8MP et une macro de 2MP. À l’avant, nous trouvons un vivaneau 16MP.

Enfin, le OnePlus 10T contient une batterie d’une capacité de 4800 mAh avec prise en charge d’une technologie de charge ridiculement rapide de 150 W..

