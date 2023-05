Les disques durs feront partie de l’histoire après 2028

Que le stockage rapide et fiable soit crucial pour vous ou non, il est indéniable que les disques durs sont le moyen le moins cher d’étendre la capacité de votre système. Mais depuis que les SSD sont devenus courants, la présence de disques durs a diminué dans les systèmes modernes. Et il semble qu’ils seront bientôt considérés comme éteints.

Pour vous donner une perspective, le tout dernier disque dur mécanique sera vendu en 2028. Et avec cela, nous allons vivre la fin de l’ère du stockage magnétique. Mais quelle pourrait être la raison derrière cela? Pourquoi les disques durs ne peuvent-ils plus exister après 2028 ? Eh bien, le raisonnement de la personne qui a fait la réclamation est assez inattendu.

Shawn Rosemarin explique pourquoi les disques durs vont bientôt disparaître

Au cas où vous vous poseriez la question, Shawn Rosemarin est le vice-président de Pure Storage. Pure Storage, comme vous l’avez peut-être deviné, est spécialisé dans le stockage à semi-conducteurs. Il commence son raisonnement en déclarant que 3% de la puissance mondiale se trouve dans les centres de données. Et environ un tiers de cela est du stockage, qui n’a rien d’autre que des disques durs en rotation.

Shawn Rosemarin arrive à son point en expliquant qu’il peut éliminer la consommation d’énergie de 80% à 90% en passant au flash des disques durs en rotation. Et ce n’est pas seulement la consommation d’énergie. Ce changement permettra également « de déplacer la densité par ordre de grandeur dans un environnement où les prix NAND continuent de baisser ». Et avec la baisse continue des prix de la NAND, les disques durs finiront par disparaître.

Si Shawn Rosemarin a raison, les disques durs mettront fin à environ 75 ans d’histoire fière d’ici 2028. Vous vous retrouvez avec cette période lorsque vous considérez l’IBM 305 RAMDAC de 1956 comme le premier ordinateur disponible dans le commerce exécutant un disque dur.

Ce système était livré avec 50 plateaux magnétiques de 24 pouces. Avec une capacité de stockage totale d’environ 5 Mo, il remplissait une pièce de taille décente. À ce stade, les disques durs sont devenus beaucoup plus petits et considérablement moins chers. Et 2028 pourrait arrêter tous ses progrès.

