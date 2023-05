realme lance Android 14 Beta pour realme GT 2 Pro

Android 14 est enfin mis en ligne pour les téléphones non Pixel via le programme bêta. Un tas de téléphones ont reçu la première version bêta d’Android 14 qui comprend Vivo X90 Pro, iQOO 11, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12T, et la liste continue. realme GT 2 Pro est également l’un des appareils pour obtenir la version bêta d’Android 14.

Comme vous le savez, de nombreux OEM publient actuellement une nouvelle version bêta d’Android pour leurs derniers appareils phares en partenariat avec Google. realme s’est à nouveau associé à Google et a publié la première version bêta d’Android 14 pour realme GT 2 Pro, qui est le meilleur appareil de l’entreprise.

Android 14 est la prochaine version majeure d’Android qui recevra un tas de nouvelles fonctionnalités annoncées lors de l’événement Google I/O. Certaines des fonctionnalités sont déjà disponibles dans la dernière version bêta d’Android 14 qui sera également disponible sur le realme GT 2 Pro après la mise à jour vers la version bêta.

Eh bien, à qui s’adresse cette mise à jour ? Les premières versions bêta sont destinées aux développeurs qui souhaitent tester leurs applications sur la dernière version bêta ou aux utilisateurs qui souhaitent simplement essayer de nouvelles fonctionnalités mais sont conscients de tous les risques. L’installation de la version bêta est assez simple, mais vous devez faire très attention pour éviter tout problème. Comme il s’agit de la première version bêta, il peut y avoir de nombreux bugs dans la mise à jour.

Télécharger le micrologiciel bêta Android 14 pour realme GT 2 Pro

Pour mettre la main sur la version bêta d’Android 14, vous n’avez pas besoin de postuler au programme bêta ni de remplir une demande. Le processus comprend le téléchargement du micrologiciel officiel et l’installation du micrologiciel directement sur l’appareil. Si vous souhaitez essayer la version bêta d’Android 14 sur votre realme GT 2 Pro, téléchargez le firmware à partir du lien ci-dessous.

Exigences:

Faites une sauvegarde de vos données

Chargez votre téléphone à au moins 50 %

Assurez-vous d’être conscient de tous les risques

Le firmware est uniquement pour la variante indienne

Comment obtenir Android 14 Beta sur realme GT 2 Pro

Copiez le firmware téléchargé sur votre téléphone. Assurez-vous de le copier à l’emplacement racine (en dehors de chaque dossier). Activez les options de développement sur votre téléphone en appuyant 7 à 8 fois sur le numéro de build (dans Paramètres > À propos de l’appareil). Revenez aux paramètres, puis accédez à la mise à jour du logiciel. Appuyez maintenant sur l’icône d’engrenage dans le coin droit. Choisissez la mise à niveau locale et sélectionnez le micrologiciel que vous avez téléchargé. Appuyez sur le bouton Installer et le firmware se décompressera. Après l’installation, redémarrez votre téléphone.

Alors allez-vous installer la première bêta d’Android 14 sur votre realme GT 2 Pro ? Si vous installez la version bêta, faites-nous part de votre expérience.

