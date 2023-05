Motorola RAZR 40 Ultra fuit dans de nouveaux rendus de conception

Il semble que Motorola ait toute une bande de téléphones pliables à sortir cette année. La société tease le lancement de son nouveau téléphone pliable. Selon les rumeurs, le téléphone sera lancé sous le nom de Moto RAZR 40 Ultra, mais ce n’est pas le seul, car un Moto RAZR 40 arrive également. Ce dernier a été la cible de fuites récemment, nous avons maintenant quelques rendus qui montrent la conception du Motorola RAZR 40 Ultra.

Caractéristiques divulguées du Motorola RAZR 40 Ultra

Le dernier ensemble de rendus vient directement du leakster Evan Blass. Ils confirment l’actualisation de la conception du téléphone ainsi que certaines des options de couleurs vives à venir pour le téléphone. Le téléphone conserve son approche à double caméra avec un flash LED pour aider dans les environnements sombres. Il adopte un design (form factor) pliable à clapet avec un grand écran avec une caméra perforée centrée. Les lunettes sont assez fines et sont clairement éloignées du passé de cette série pliable. Le téléphone adoptera un cadre métallique et nous pouvons le repérer en regardant les lignes d’antenne. Le bord droit abrite les boutons d’alimentation et de volume. La partie inférieure apporte le port USB Type C, la grille du haut-parleur et deux microphones visibles.

Selon les rendus divulgués, le Motorola RAZR 40 Ultra aura trois options de couleur – Barberry, Black et Blue. Le rapport confirme également un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 2 640 x 1 080 pixels. Cela va à l’encontre d’autres rumeurs pointant vers l’utilisation d’un 144 Hz ou 165 Hz. Le téléphone aura un écran extérieur plus grand, peut-être le plus grand de la catégorie. Selon les fuites, sa taille sera d’environ 3,4 à 3,6 pouces.

Malgré toutes les spécifications, le téléphone n’aura que le Snapdragon 8+ Gen 1. Ne vous méprenez pas, bien que ce processeur soit toujours puissant, il ne parvient pas à rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 2 sur le Vivo X Fold2 et le prochain Z Flip5. Ainsi, le Motorola RAZR 40 Ultra sera sur le même territoire que le Oppo Find N2 Flip. Outre le chipset, une liste Geekbench a également confirmé 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone apportera 3 640 mAh, ce qui est assez bon pour ce design (form factor). Le téléphone aura un appareil photo Sony IMX563 de 12 MP et un vivaneau ultra large SK Hynix Hi1336 de 13 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, le combiné aura un vivaneau de 32 MP.

Le lancement du téléphone est attendu très bientôt, car Motorola continue de lancer des teasers pour le promouvoir.

