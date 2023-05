MusicSmart obtient une mise à jour majeure avec Smart Sections, Instruments Insights, et plus encore

Il y a deux ans, le développeur Marcos Tanaka (créateur de la populaire application MusicHarbor) a lancé MusicSmart, une application qui améliore l’expérience Apple Music avec des notes détaillées et des crédits pour chaque chanson. Cette semaine, Tanaka a publié la version 2.0 de MusicSmart, qui s’accompagne d’améliorations importantes. Lisez la suite pendant que nous détaillons les nouveautés de la mise à jour.

Comme l’a décrit Chance Miller, ma collègue de Netcost-security.fr, MusicSmart vous aide à en savoir plus sur vos albums et chansons préférés.

MusicSmart affiche pratiquement tout ce que vous voudriez savoir sur une chanson ou un album, y compris des illustrations haute résolution, des échantillons, des ingénieurs, des détails de masterisation, des informations sur le studio et bien plus encore. Il s’agit vraiment d’un remplacement numérique des notes de couverture que nous avions l’habitude de trouver sur les supports physiques.

MusicSmart 2.0

Avec MusicSmart 2.0, l’application s’améliore encore. Par exemple, il existe une nouvelle fonctionnalité appelée Smart Sections, qui regroupe automatiquement les crédits par catégories dans le processus de création de chansons. Cela inclut des catégories telles que l’écriture de chansons et la composition, la performance et les instruments d’enregistrement.

« Les sections intelligentes garantissent également que ces catégories suivent un ordre logique, de sorte que le marketing et la distribution ne viennent jamais avant l’écriture et la composition », explique le développeur. « C’est particulièrement bien pour les chansons qui impliquent un grand nombre de professionnels, car il est beaucoup plus facile de lire et de comprendre qui a contribué à chaque aspect de la chanson », ajoute-t-il.

Une autre nouvelle fonctionnalité fournie avec la mise à jour est nommée « Roles and Instruments Insights ». Il vous permet de comprendre le rôle de chaque instrument utilisé dans cette chanson, aidant les gens à en savoir plus sur le processus de création musicale. Il y a aussi le mode continu avec un nouvel écran Now Playing, Trending Songs et d’autres améliorations de l’interface.

MusicSmart est disponible sur l’App Store sous la forme d’un achat unique de 3,99 $. L’application nécessite un appareil exécutant iOS 15 ou une version ultérieure et est compatible avec iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :