Enfin, Google Pixel Fold est officiel : premier téléphone pliable aux États-Unis après Samsung

Après de nombreuses rumeurs, Google a enfin dévoilé son téléphone pliable très attendu, le Pixel Fold. La société a lancé cet appareil lors de l’événement Google I/O 2023 aujourd’hui. Avec un design pliable de style livre qui ressemble beaucoup au Samsung Galaxy Z Fold 4, le Pixel Fold combine un téléphone mobile – comme un écran avant avec une tablette – comme un écran à l’intérieur. Bien que cet appareil arrivera sur les étagères plus tard cette année, explorons les détails clés que Google a révélés jusqu’à présent.

Conception et écrans Google Pixel Fold

Le Pixel Fold suit le design attendu d’un téléphone pliable de style livre. Son extérieur présente un écran de téléphone portable de grande taille avec un rapport d’aspect d’env. 17.5:9. Bien que légèrement plus court et plus carré que les écrans de téléphone portable standard, ce rapport d’aspect offre un design (form factor) plus pratique par rapport à l’écran 23:9 plus étroit du Fold 4. L’arrière du Pixel Fold conserve la barre de caméra Pixel distincte utilisée pour la première fois dans la série Pixel 6, avec le logo G familier au centre.

Le dépliage du Pixel Fold révèle une tablette de 7,6 pouces – comme un écran. Contrairement à la plupart des autres téléphones pliables, le style par défaut du Pixel Fold offre une disposition en paysage. De plus, les cadres supérieur et inférieur sont nettement plus grands. Bien que ces lunettes puissent donner à l’appareil un aspect légèrement démodé, elles ont un but pratique en facilitant l’utilisation d’une seule main et en empêchant tout contact accidentel. Le cadre supérieur abrite la caméra frontale intérieure, évitant intelligemment les interférences avec l’interface. Notamment, Google n’a pas encore résolu le problème de qualité de l’appareil photo sous-écran observé dans les téléphones de Samsung.

Les deux écrans offrent une résolution FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran extérieur surpasse l’écran intérieur avec une luminosité allant jusqu’à 1 200 nits en HDR et une luminosité maximale de 1 550 nits. Cela rend le téléphone portable plus adapté à une utilisation en extérieur. La charnière du Pixel Fold est dotée d’une conception en acier multi-alliage, permettant un mouvement fluide sur toute sa plage de 180°. Cette polyvalence permet une utilisation facile dans diverses positions de « mode de table ». Il est idéal pour des actes tels que le visionnage de vidéos ou des sessions de frappe prolongées.

Matériel et caméra

Le Pixel Fold fonctionne très bien avec le matériel haut de gamme à son prix. Il est livré avec la puce Google Tensor G2 décente, que la société utilise dans toute la gamme Pixel 7. Cet appareil utilise également 12 Go de RAM et des options de stockage allant jusqu’à 512 Go. L’appareil est équipé d’une batterie de 4821 mAh qui prend en charge la charge filaire et sans fil. Pour le moment, la société n’a pas révélé la puissance de charge spécifique. En termes de connectivité, le Pixel Fold est livré avec des antennes Wi-Fi 6E, sub6 et mmWave 5G, Bluetooth 5.2 et une prise en charge ultra large bande. Il détient également un certificat de résistance à l’eau IPX8.

Caméra

En termes d’appareils photo, le Pixel Fold offre des spécifications phares. L’appareil photo principal est un capteur quad PD de 48MP avec OIS et une ouverture f/1.7. Cet appareil est également livré avec un appareil photo ultra large de 10,8 MP avec un champ de vision de 121 ° et un téléobjectif double PD de 10,8 MP capable d’un zoom optique 5x. Tirant parti de la photographie informatique, le Pixel Fold peut atteindre un zoom numérique jusqu’à 20x. La caméra arrière peut enregistrer des vidéos en résolution jusqu’à 4K à 30 ou 60 images par seconde, prenant éventuellement en charge la vidéo HDR 10 bits. Les fonctionnalités Pixel familières telles que l’astrophotographie, le panoramique cinématographique, le ralenti jusqu’à 240FPS, la stabilisation d’image optique et électronique, Real Tone, Night Sight et la photographie de portrait sont toutes incluses. La conception pliable du Pixel Fold permet également une capture de selfie facile à l’aide des caméras principales et de l’écran avant.

À l’avant, le Pixel Fold dispose de deux caméras selfie plus simples et les deux prennent en charge le déverrouillage du visage pour un accès plus rapide à l’appareil. La caméra externe est un double capteur PD de 9,5 mégapixels avec mise au point fixe et une ouverture f/2,2. De plus, l’appareil photo interne est un appareil photo 8MP avec une ouverture f/2.0.

Logiciel

Comme on peut s’y attendre d’un téléphone Google, le Pixel Fold fonctionne sur la dernière version d’Android, Android 13. Pour le moment, une mise à jour d’Android 14 est en préparation. Il ajoute toutes les fonctionnalités logicielles familières fournies avec la gamme Pixel.

Étant un appareil pliable, le Pixel Fold offre plus d’outils logiciels. Il prend en charge un « mode table » à moitié ouvert. Cela permet aux applications d’utiliser l’état partiellement déplié. Par exemple, vous pouvez regarder une vidéo sur la moitié supérieure de l’écran tout en ayant des commandes de lecture sur la moitié inférieure. Bien que seules quelques applications prennent actuellement en charge cette fonctionnalité, la société ajoutera davantage de prise en charge d’applications à l’avenir.

Le Pixel Fold apporte également une barre des tâches dans sa position dépliée, ce qui facilite le multitâche et l’utilisation de plusieurs applications en même temps. Vous pouvez épingler des applications de chaque côté de l’écran, et lorsqu’elle n’est pas utilisée, la barre des tâches disparaît automatiquement pour optimiser l’espace de l’écran, réapparaissant avec un balayage depuis le bas si nécessaire.

Prix ​​et pré-commande Google Pixel Fold

Le Pixel Fold, disponible en précommande, sera expédié le 27 juin. Au prix de 1 800 $, il peut être précommandé sur le Google Store, avec une Google Pixel Watch gratuite incluse. Alors que les rumeurs initiales suggéraient que Google réduirait le prix du Galaxy Z Fold 4, il semble qu’ils se soient alignés sur une fourchette de prix similaire. Le Pixel Fold sera lancé aux États-Unis, au Royaume-Unis, en Allemagne et au Japon.

Derniers mots

Avec le lancement du Pixel Fold, Google est entré dans l’arène des téléphones pliables, en concurrence directe avec le Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Le Pixel Fold combine un design pliable de style livre, une configuration matérielle puissante, des capacités d’appareil photo impressionnantes et une expérience logicielle sur mesure. . Alors qu’il devrait sortir plus tard cette année, les détails et spécifications initiaux montrent l’engagement de Google à fournir une option de téléphone pliable innovante et compétitive aux consommateurs.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine