Fuite GTA 6: de nouveaux détails passionnants émergent sur le réglage du jeu

GTA 6 est un jeu légendaire qui fait le tour du web depuis des temps immémoriaux. D’accord, je plaisante, mais on peut dire que les gens ont commencé à en parler juste après que le buzz pour GTA 5 ait cessé. Le jeu est dans la rumeur depuis presque toute la génération précédente, et nous avons finalement obtenu une confirmation de l’existence du jeu en 2021/2022.

GTA 6 continue d’être la cible de fuites

La confirmation a été suivie par l’une des plus grosses fuites de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo. Les pirates ont envahi les serveurs Take-Two et ont réussi à divulguer une grande quantité de contenu en développement de GTA 6. Grâce à ces fuites, nous avons vu les premières preuves cohérentes de l’existence du jeu et quelques détails intéressants comme la nouvelle protagoniste féminine – Luccia. Maintenant, les rumeurs indiquent que la révélation du jeu aura lieu en mai. Avant le dévoilement officiel, nous avons de nouvelles fuites qui dévoilent des détails intéressants sur l’intrigue du jeu.

L’année dernière, la vague massive de fuites a révélé les deux protagonistes Jason et Lucia. Selon les rumeurs, les deux vivraient une certaine aventure « Bonnie & Clyde » dans le jeu. En dehors de cela, nous n’avons pas obtenu beaucoup de détails sur l’intrigue du jeu. Les rumeurs indiquaient que le jeu reviendrait à Vice City, qui est la vision du jeu pour Miami. Par ailleurs, la rumeur disait qu’il se déroulait dans les années 1990 et non de nos jours comme les jeux récents.

L’ère de GTA 6 a peut-être été révélée

Si nous revenons à GTA Vice City et San Andreas, les jeux 3D ont eu lieu respectivement dans les années 1980 et 1990. Cependant, avec le lancement de GTA 4 et GTA 5, Rockstar a décidé de porter l’intrigue à nos jours. Dans cet esprit, nous nous attendions à ce que GTA 6 se produise également dans le présent. Cependant, ce n’est peut-être pas le cas, et une nouvelle fuite correspond à de vieilles rumeurs sur le jeu.

Une nouvelle fuite de GTA6posts sur Twitter suggère que le jeu se déroulera de la fin des années 90 au début des années 00. Le compte a révélé une variété de nouveaux clips du développement de GTA 6. Cela continue la fuite massive de l’année dernière lorsque les protagonistes ont été révélés pour revenir à Vice City. Le dernier détail divulgué semble indiquer l’époque du jeu. Le pronostiqueur est tombé sur cette information en analysant le prix des cigarettes dans le jeu. Oui, cela peut sembler un peu bizarre, mais nous savons tous à quel point Rockstar prête attention aux détails.

Une découverte insolite

Les cigarettes du jeu sont au prix de 4,10 $. Lorsque l’on tient compte de l’inflation et des coûts passés au fil des ans, cela semble orienter le jeu vers l’ère 1990-2000. Nous savons que ce n’est pas une confirmation, mais une hypothèse, mais c’est mieux que rien. Cela correspond aux vieilles rumeurs, qui indiquaient que le jeu avait une longue session dans le passé. Il convient de noter que nous ne rejetterons pas une partie de la campagne de nos jours.

GTA 5 a établi des normes avec sa très bonne application d’aujourd’hui, nous ne savons pas si les fans les laisseront facilement derrière eux. Compte tenu de cela, nous ne serons pas surpris si GTA 6 commence dans le passé, mais prend beaucoup de temps pour atteindre le présent. C’est un événement courant dans une histoire de vengeance, n’est-ce pas ?

Le jeu apportera une IA améliorée

Dans les nouvelles connexes, nous avons également eu une autre fuite de Twitter. Cette séquence vidéo divulguée prétend démontrer comment les flics atteindront lorsqu’ils utiliseront des armes pour combattre des ennemis. Il y a une vidéo de 51 secondes qui montre un flic portant un uniforme de Vice City tirant une carabine de service sur Lucia sous différents angles. Lorsqu’il tente d’attaquer la protagoniste féminine, le policier emprunte un chemin horizontal d’avant en arrière. Bien qu’ils soient en position debout, le flic s’accroupit, s’agenouille et s’accroupit progressivement avant de se relever. À noter que l’IA des flics change et tient compte de la distance par rapport à l’ennemi.

Les flics tentent de se cacher en s’approchant de Lucia, puis reviennent à une position normale une fois qu’ils sont à l’abri d’elle. Si cela vient vraiment de GTA 6, alors nous assistons à une énorme avancée dans le comportement de l’IA du jeu. C’est une avancée que nous devons voir dans les nouveaux jeux.

Nous couvrirons la plupart des détails à venir de GTA 6 ici et via notre mobigaming.com axé sur les jeux. Donc, si vous aimez les jeux, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil !

