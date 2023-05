Samsung parie sur des capteurs 200MP pour les futurs téléphones Galaxy S Ultra

Alors que de nombreux fabricants d’Android passent à des capteurs de 1 pouce et à une résolution de 50 MP pour leurs téléphones phares, Samsung s’en tiendrait à des capteurs de 200 MP pour les trois prochaines générations du Galaxy S Ultra.

Selon des sources proches des projets de Samsung, les Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra et Galaxy S26 Ultra auront tous des appareils photo principaux de 200 MP. Le Galaxy S27 Ultra, cependant, aurait un capteur de 1 pouce.

On ne sait pas pourquoi Samsung prend cette décision. Une possibilité est que l’entreprise soit confiante dans sa capacité à produire des images de haute qualité avec des capteurs 200MP. Une autre possibilité est que Samsung attende que le marché des capteurs 1 pouce mûrisse avant de faire le changement.

Quelle que soit la raison, la décision de Samsung de s’en tenir aux capteurs 200MP risque de susciter des réactions mitigées. Certaines personnes apprécieront l’engagement de l’entreprise envers l’innovation. Alors que d’autres seront déçus que Samsung ne suive pas l’exemple des autres fabricants.

Seul le temps nous dira si la décision de Samsung sera payante. Cependant, une chose est sûre : la guerre des caméras ne fait que commencer.

Outre la taille du capteur, d’autres facteurs contribuent à la qualité des images de l’appareil photo du smartphone. Ceux-ci incluent la conception de l’objectif, le logiciel de traitement d’image et la qualité globale de l’image.

Samsung a investi massivement dans tous ces domaines. Les derniers capteurs 200MP de la société sont dotés de conceptions d’objectif avancées qui aident à réduire le bruit et à améliorer la clarté de l’image. Le logiciel de traitement d’image de Samsung est également très puissant et peut faire un excellent travail pour affiner les images et améliorer la précision des couleurs.

Grâce à ces investissements, les caméras des smartphones de Samsung sont parmi les meilleures du marché. Le Galaxy S22 Ultra de la société, par exemple, offre une excellente qualité d’image, tant en termes de photos que de vidéo.

Il reste à voir si la décision de Samsung de s’en tenir aux capteurs 200MP sera payante à long terme. Cependant, une chose est sûre : l’entreprise mise sur l’innovation. Et il repousse constamment les limites de ce qui est possible avec les appareils photo des téléphones.

Samsung est un acteur majeur sur le marché des smartphones, et ses décisions ont un impact significatif sur l’industrie dans son ensemble. Si la décision de Samsung de s’en tenir aux capteurs 200MP est couronnée de succès, cela pourrait amener d’autres fabricants à emboîter le pas. Cela pourrait finalement conduire à une nouvelle ère d’innovation en matière d’appareil photo pour smartphone.

200MP indique-t-il une bonne qualité d’appareil photo ?

200MP indique-t-il une bonne qualité d’appareil photo ? pas nécessairement. Le nombre de mégapixels (MP) n’est qu’un des facteurs qui détermine la qualité de l’appareil photo d’un smartphone. D’autres facteurs incluent la taille du capteur, la conception de l’objectif et le logiciel de traitement d’image.

Un capteur plus grand peut capturer plus de lumière, ce qui peut conduire à une meilleure qualité d’image dans des conditions de faible luminosité. Une meilleure conception de l’objectif peut aider à réduire la distorsion et à améliorer la netteté de l’image. Et un logiciel de traitement d’image sophistiqué peut aider à améliorer la précision des couleurs et à réduire le bruit.

Ainsi, même si un capteur 200MP peut certainement aider à améliorer la qualité de l’image, ce n’est pas le seul facteur qui compte. Un smartphone avec un capteur 200MP peut ne pas produire de meilleures images qu’un smartphone avec un capteur plus petit si les autres facteurs ne sont pas aussi bons.

En fin de compte, la meilleure façon de déterminer la qualité d’un appareil photo pour smartphone est de l’essayer par vous-même. Prenez des photos dans différentes conditions d’éclairage et voyez comment les images se présentent. Si vous êtes satisfait des résultats, l’appareil photo est probablement assez bon pour vous.

