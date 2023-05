Wordle, le jeu le plus addictif sur Internet, une étude montre que les utilisateurs d’iPhone sont plus susceptibles de tricher que les utilisateurs d’Android

Juste au cas où vous êtes nouveau dans ce jeu populaire appelé Wordle, alors laissez-moi prendre un moment pour l’expliquer un peu. Wordle est un jeu de devinettes pour les appareils Android et les appareils iOS. Les joueurs peuvent également jouer au jeu en ligne via le site Web Wordle. Ce jeu relaxant est devenu très populaire en raison de sa nature compétitive. Une étude a montré que jouer continuellement à Wordle aide à aiguiser le cerveau. En plus de la partie amusante, jouer à ce jeu aide également à améliorer le vocabulaire et les compétences de reconnaissance des mots des utilisateurs. Dans l’ensemble, c’est un très bon moyen d’entraîner le cerveau lorsqu’il s’agit de se concentrer et de prêter attention aux détails.

Comment le jeu Wordle est joué

Comme je l’ai dit plus tôt, ce jeu est un jeu de devinettes qui demande aux joueurs de deviner un mot de cinq lettres. Il n’y a pas de limite de temps pour deviner le mot correct. Cependant, les joueurs n’ont que six tentatives pour deviner le bon mot. Si la première supposition de l’utilisateur se révèle erronée, le système grise toutes les lettres erronées. Si votre supposition contient certaines des lettres correctes, la ou les lettres correctes sont surlignées en vert, indiquant que la lettre verte fait partie du mot correct. Il suit cette voie tout au long des six chances jusqu’à ce que l’utilisateur soit capable de rassembler les bonnes lettres suivantes pour deviner le mot correct.

Ce jeu est un jeu très intéressant et addictif qui peut vous faire jouer pendant longtemps. Plus vous gagnez, plus vous aimeriez continuer à jouer. La meilleure partie est que vous pouvez également partager vos performances avec vos amis sur toutes les plateformes de médias sociaux. Cela leur donne envie de vous défier en obtenant un score plus élevé et en partageant également. Aussi intéressant que cela puisse être, certains joueurs finissent par tricher en devinant les bons mots.

Utilisateurs d’Android et utilisateurs d’iPhone, lesquels d’entre eux sont les plus susceptibles de tricher dans Wordle Game ?

Selon une nouvelle enquête de WordFinder, les utilisateurs d’iPhone sont plus susceptibles de tricher dans Wordle que les utilisateurs d’Android. La plateforme de dictionnaire en ligne a réalisé cette enquête auprès de 1 013 lecteurs de Wordle. Parmi ceux-ci, 51 % étaient des femmes tandis que 47 % étaient des hommes. Les 2 % restants étaient non binaires. Par ailleurs, l’enquête comprenait une ventilation des appareils utilisés par ces lecteurs Wordle. Il s’est avéré que les utilisateurs d’iPhone sont arrivés en tête avec 41 % du nombre total de joueurs. Android est arrivé en deuxième position avec 31 %, tandis que les 27 % restants jouaient sur leurs ordinateurs portables ou de bureau.

En tant que jeu de devinettes, les joueurs peuvent tricher de plusieurs façons. Les gens utilisent l’aide de sources comme Google, un dictionnaire en ligne, ChatGPT, etc. Au lieu d’essayer de deviner le mot correct eux-mêmes, ils finissent par tricher et obtiennent des scores élevés pour lesquels ils n’ont pas travaillé.

Dans les différentes sections de l’enquête, la tricherie est l’un des principaux faits marquants. Le sexe masculin est plus susceptible de tricher dans le jeu Wordle que le sexe féminin. Étonnamment, les joueurs titulaires de diplômes et de certificats professionnels étaient également plus susceptibles de tricher que les joueurs titulaires d’un diplôme d’études secondaires.

Dans tout cela, l’accent principal reste toujours sur une chose. C’est le genre d’appareils que ces utilisateurs utilisent pour jouer au jeu. Les résultats de l’enquête ont montré que les utilisateurs d’iPhone sont plus susceptibles de tricher dans ce jeu que les utilisateurs d’Android. En regardant le pourcentage de victoires entre les utilisateurs des deux appareils, les utilisateurs d’iPhone ont gagné un pourcentage de victoires de 76 % tandis que les utilisateurs d’Android ont gagné 73 %. Même si les utilisateurs d’iPhone ont un pourcentage de victoires plus élevé que les utilisateurs d’Android, nous connaissons tous le secret derrière leur taux de victoire maintenant. Dans la liste des joueurs qui trichent le plus, l’enquête a confirmé que les utilisateurs d’iPhone sont plus susceptibles de demander un peu d’aide à Google et à d’autres sources que les utilisateurs d’Android.

Sur le plan démographique, les hommes et la Gen-Z sont plus susceptibles de tricher dans le jeu Wordle que les femmes et la Gen-X. Géographiquement, l’enquête a également révélé que les joueurs de l’État du Vermont et de la ville de New York sont en tête de liste des joueurs qui trichent en utilisant Google.

