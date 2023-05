Les robustes HOTWAV Cyber ​​X et Cyber ​​X Pro seront lancés en juin

Les téléphones robustes sont le choix incontournable pour tous les utilisateurs, qui apprécient les constructions robustes et toutes les certifications. À l’époque, cela signifiait également des fonctionnalités et des spécifications assez budgétaires, mais ce n’est plus le cas. Et bientôt nous en aurons une autre preuve. Car en juin HOTWAV sortira ses nouvelles pièces phares avec les monstres robustes Cyber ​​X et Cyber ​​X Pro. Jetons un coup d’œil à certaines des spécifications de base révélées pour les téléphones, afin que nous puissions avoir une meilleure idée à leur sujet.

Cyber ​​X Pro

Les deux modèles sont assez similaires avec seulement quelques différences clés. Le HOTWAV Cyber ​​X Pro plus puissant est alimenté par le processeur Helio G99, soutenu par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Et l’écran est un grand écran de 6,78 pouces avec une résolution FHD+ et 90 Hz. Les soucis de batterie ne seront pas non plus une chose, grâce à l’énorme capacité de 10 200 mAh associée à une charge rapide de 33 W. Et avec le combo appareil photo principal 108MP + 8MP + 0,3MP et le tireur selfie 16MP, des prises de vue solides sont également une évidence. Le téléphone sera également élégant avec une couverture arrière en cuir et un écran arrière à LED.

Cyber ​​X

Alors que le modèle Cyber ​​X de base conserve la plupart des spécifications intactes, il y a quelques réductions mineures. Pour commencer, il abandonne le dos en cuir. Et puis il est également livré avec seulement 8 Go de RAM et une résolution de capteur de caméra principale de 64MP. Mais le reste reste exactement le même que le frère susmentionné. Les deux téléphones auront également toutes les certifications et normes robustes nécessaires.

Rejoignez la promo cadeau

Bien que la date de lancement de juin soit déjà officiellement confirmée, nous n’avons toujours aucune idée du prix réel des téléphones. Mais pour les jours de lancement, il y aura sûrement de grosses remises promotionnelles comme toujours. Et pendant l’attente, vous pouvez déjà tenter votre chance lors de l’événement officiel HOTWAV. Inscrivez-vous jusqu’au 15 mai et vous serez peut-être l’un des 17 gagnants tirés au sort. Et qu’est-ce qui est en jeu ? Bien sûr, les modèles Cyber ​​X ou la tablette R5 robuste, les smartphones Note 12 ou les écouteurs sans fil HOTWAV TWS. Alors vérifiez-le.

