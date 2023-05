DistroKid – « le plus grand distributeur de musique indépendante au monde » – est lancé aujourd’hui sur iPhone

L’application iPhone DistroKid est enfin arrivée avec un lancement officiel sur iOS aujourd’hui. DistroKid – « le plus grand distributeur mondial de musique indépendante » – prend sa plate-forme sur mobile dès maintenant. Auparavant uniquement disponible sur le navigateur, le service de distribution de musique indépendante tout-en-un est de loin le service le plus abordable et le plus simple que j’aie jamais utilisé, et les choses sont sur le point de devenir encore plus pratiques pour les personnes qui cherchent à utiliser ses services. sur le mobile. Aujourd’hui, il annonce la toute première application mobile DistroKid dont le lancement est prévu sur l’App Store avec ce qui semble être la suite complète de fonctionnalités trouvées sur le Web. Regardez de plus près ci-dessous.

L’application iPhone DistroKid est enfin arrivée

DistroKid affirme que sa demande numéro un des utilisateurs fidèles est d’apporter la plate-forme à l’iPhone avec une application mobile dédiée, et c’est exactement ce qu’il a fait maintenant. « Avec la consommation de musique, la promotion et de plus en plus la création musicale se déroulant principalement sur mobile, nous rencontrons les artistes là où ils se trouvent, sur leurs téléphones », a déclaré Matthew Ogle, vice-président des produits chez DistroKid.

L’application iOS DistroKid « met la puissante suite d’outils de DistroKid directement entre les mains des artistes », y compris la possibilité de télécharger de nouvelles versions, de recevoir des alertes de paiement instantanées, d’accéder aux statistiques d’Apple et de Spotify, de modifier les métadonnées, « et plus encore – directement depuis leurs téléphones. .”

Alors que, pour ma part, je préférerai probablement continuer avec le côté Web des choses en ce qui concerne le téléchargement de fichiers – j’utilise toujours un MacBook et un Mac mini pour créer et rendre du contenu de toute façon – pouvoir modifier les métadonnées, afficher les performances les statistiques et autres tâches plus administratives seront merveilleuses sur iPhone.

Parallèlement à d’autres innovations de la plate-forme comme Mixea – « un outil de mastering intelligent alimenté par l’IA qui aide les artistes à préparer instantanément leur radio musicale en optimisant les basses, la compression, l’amélioration stéréo, l’égalisation, la limitation et le volume » – DistroKid a également lancé DistroVid l’année dernière. Comme son nom l’indique, le service apporte essentiellement les outils de contenu musical du service à la vidéo et permet aux utilisateurs de télécharger des vidéos musicales sur Apple Music, Tidal et Vevo. Selon la société, DistroKid « est le premier distributeur de musique à proposer ce type d’offre aux artistes – des téléchargements illimités de vidéos musicales complètes pour un prix modique ».

La nouvelle application iPhone DistroKid est disponible en téléchargement ici.

Et voici un bref aperçu de ce à quoi s’attendre de DistroKid sur iPhone :

Des millions de musiciens comptent sur DistroKid pour diffuser de la musique sur Spotify, Apple Music, TikTok et tous les principaux services de streaming et réseaux sociaux.

Téléchargements illimités

Conservez 100% de vos gains

En store 10 à 20 fois plus vite que tout autre distributeur, à une fraction du prix.

« Vous avez de l’argent ! notifications push

Statistiques de diffusion

Des dizaines de fonctionnalités que vous ne trouverez nulle part ailleurs

