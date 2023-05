Valeurs de reprise d’Apple mises à jour, avec un mélange d’augmentations et de diminutions

Les valeurs d’échange d’Apple ne correspondent certainement pas à ce que vous obtiendrez en vendant en privé, mais elles offrent un moyen sûr et indolore de passer à un nouvel appareil. La société a mis à jour aujourd’hui les montants offerts, avec un mélange d’augmentations et de diminutions (et certaines sommes inchangées).

Dans le cas des augmentations de l’iPhone, les différences vont de 10 $ à 30 $. L’échange maximum disponible actuellement pour un iPhone est de 630 $, tandis que le minimum n’est que de 40 $…

Nouvelles valeurs de reprise Apple

Voici ce que vous trouverez désormais sur le microsite d’échange d’Apple :

iPhone

iPhone 13 Pro Max jusqu’à 630 $

iPhone 13 Pro jusqu’à 530 $

iPhone 13 Jusqu’à 400 $

iPhone 13 mini Jusqu’à 330 $

iPhone SE (3e génération) Jusqu’à 160 $

iPhone 12 Pro Max Jusqu’à 440 $

iPhone 12 Pro jusqu’à 350 $

iPhone 12 Jusqu’à 300 $

iPhone 12 mini Jusqu’à 220 $

iPhone SE (2e génération) Jusqu’à 90 $

iPhone 11 Pro Max jusqu’à 280 $

iPhone 11 Pro jusqu’à 240 $

iPhone 11 Jusqu’à 200 $

iPhone XS Max Jusqu’à 200 $

iPhone XS Jusqu’à 160 $

iPhone XR Jusqu’à 150 $

iPhone X Jusqu’à 130 $

iPhone 8 Plus Jusqu’à 100 $

iPhone 8 Jusqu’à 75 $

iPhone 7 Plus Jusqu’à 60 $

iPhone 7 Jusqu’à 40 $

La plus forte augmentation ici est de 30 $ supplémentaires pour chacun des modèles iPhone 13 Pro et Pro Max. Les modèles iPhone 12 Pro et Pro Max voient 20 $ supplémentaires, alors qu’il y a de mauvaises nouvelles pour les propriétaires de l’une ou l’autre génération mini, car Apple propose désormais 20 $ de moins sur la version iPhone 13 et 30 $ de moins sur l’iPhone 12.

iPad

iPad Pro Jusqu’à 470 $

iPad Air Jusqu’à 320 $

iPad Jusqu’à 175 $

iPad mini Jusqu’à 250 $

Les modèles de base iPad et iPad mini valent désormais 10 $ de plus, tandis qu’un iPad Pro vous rapportera 25 $ de plus.

Mac

MacBook Pro Jusqu’à 775 $

MacBook Air Jusqu’à 450 $

MacBook Jusqu’à 125 $

iMac Pro Jusqu’à 575 $

iMac Jusqu’à 510 $

Mac Pro Jusqu’à 1250 $

Mac mini Jusqu’à 405 $

C’est 45 $ de plus sur un MacBook Pro et 30 $ de plus sur un Mac mini. L’iMac vaut maintenant 60 $ de moins et la valorisation du MacBook Air est en baisse de 65 $.

Montre Apple

Apple Watch série 7 jusqu’à 165 $

Apple Watch série 6 jusqu’à 110 $

Apple Watch SE Jusqu’à 80 $

Apple Watch série 5 jusqu’à 85 $

Apple Watch série 4 jusqu’à 55 $

Cela équivaut à un supplément de 5 $ sur tous les modèles sauf le S7, dont la valeur est inchangée.

Apple permet également aux utilisateurs d’Android d’échanger certains smartphones contre le coût d’un nouvel iPhone.

Smartphones Android

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G jusqu’à 305 $

Samsung Galaxy S22+ 5G jusqu’à 255 $

Samsung Galaxy S22 5G jusqu’à 225 $

Samsung Galaxy S21 + 5G jusqu’à 210 $

Samsung Galaxy S21 5G jusqu’à 165 $

Samsung Galaxy S20+ jusqu’à 130 $

Samsung Galaxy S20 jusqu’à 115 $

Samsung Galaxy S10+ Jusqu’à 85 $

Samsung Galaxy S10 Jusqu’à 65 $

Samsung Galaxy S10e Jusqu’à 50 $

Samsung Galaxy S9+ Jusqu’à 45 $

Samsung Galaxy S9 Jusqu’à 30 $

Samsung Galaxy Note 20 Ultra jusqu’à 225 $

Samsung Galaxy Note 20 jusqu’à 155 $

Samsung Galaxy Note 10 jusqu’à 60 $

Samsung Galaxy Note 9 jusqu’à 75 $

Samsung Galaxy Note 8 Jusqu’à 45 $

Google Pixel 6 Pro Jusqu’à 130 $

Google Pixel 6 Jusqu’à 90 $

Google Pixel 6a Jusqu’à 85 $

Google Pixel 5 Jusqu’à 85 $

Google Pixel 5a Jusqu’à 75 $

Google Pixel 4 XL Jusqu’à 55 $

Google Pixel 4 Jusqu’à 45 $

Google Pixel 4a Jusqu’à 45 $

Les valeurs de reprise d’Apple ont été mises à jour pour la dernière fois en mars et le microsite a été réorganisé le mois dernier.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :