Microsoft répond à la demande des propriétaires de PS5 avec une nouvelle fonctionnalité pour la Xbox

En ce qui concerne la bataille entre les consoles Xbox de Microsoft et PlayStation de Sony, vous pouvez facilement la relier à la bataille entre Android et iOS. La bataille ne concerne pas vraiment les fonctionnalités car elles offrent toutes les deux des fonctionnalités similaires. La vraie bataille est entre la fanbase de ces consoles. Même si les deux consoles sont livrées avec presque les mêmes fonctionnalités et spécifications, les utilisateurs sont toujours désireux de mettre en évidence les moindres différences. Dans la plupart des cas, ils se vantent de ces différences en affirmant que certaines fonctionnalités en font une meilleure que l’autre.

En parlant de fonctionnalités, il y a une petite fonctionnalité que Sony vient d’ajouter à la Xbox. En réalité, les utilisateurs de Xbox n’ont pas vraiment demandé cette fonctionnalité. D’un autre côté, ceux qui ont demandé cette fonctionnalité sont les propriétaires de PS5. Les propriétaires de PS5 ont longtemps demandé une petite refonte de l’écran d’accueil mais leurs cris se sont terminés sans succès. Microsoft, d’autre part, a fait exactement ce que les propriétaires de PS5 ont toujours souhaité.

Microsoft a repensé l’interface utilisateur Xbox Home

La société a complètement changé l’interface utilisateur d’accueil de la Xbox. La nouvelle conception de l’écran d’accueil facilite l’accueil des images d’arrière-plan. Microsoft a également abordé d’autres zones du tableau de bord pour le rendre beaucoup plus simple que le précédent. Cette modification de l’interface utilisateur était censée intervenir le mois dernier. Cependant, la société a fait une pause pour mettre à jour et a décidé d’apporter d’autres modifications. Avec le nouveau look de l’interface utilisateur, tous les utilisateurs seront d’accord sur le fait que l’attente en valait vraiment la peine.

La première différence que vous remarquerez est la réorganisation des vignettes de l’application. Microsoft a poussé les tuiles vers le bas de l’écran pour donner un plus bel aspect à l’arrière-plan. De plus, l’entreprise a réduit la taille des carreaux pour les rendre plus compacts et occuper moins d’espace. L’une des parties les plus accrocheuses de la toute nouvelle interface utilisateur est le nouvel art de jeu réactif. Cela change automatiquement l’arrière-plan chaque fois qu’un utilisateur survole une vignette de jeu ou une application.

Tout en haut, il y a une nouvelle interface utilisateur flottante qui contient d’autres fonctionnalités de la Xbox. C’est là que l’utilisateur trouvera des fonctionnalités supplémentaires telles que la bibliothèque de jeux et d’applications, Microsoft Store, Xbox Game Pass, la recherche et les paramètres. Avec cela, il devient simple d’accéder à vos paramètres d’accès rapide.

Disponibilité de la nouvelle interface utilisateur Xbox Home

La nouvelle interface utilisateur Xbox Home est actuellement en cours de test avec les anneaux de test Alpha Skip Ahead et Alpha Xbox Insider. La société est susceptible de déployer les nouvelles modifications sur toutes les consoles Xbox dans quelques mois.

Avant la sortie publique, Ivy Krislov, chef de produit senior pour les expériences Xbox, a fait une déclaration. Nous avons conçu des centaines d’options. Puis affiné avec des prototypes et enfin testé par les utilisateurs dans nos laboratoires de recherche jusqu’à ce que nous en trouvions un, nous espérons que vous l’aimerez. Il équilibre l’expérience, l’accessibilité, la fonction et les besoins de notre communauté », a-t-elle ajouté.

