Le compte d’épargne à haut rendement d’Apple aurait attiré 1 milliard de dollars de dépôts en seulement quatre jours

Le compte d’épargne Apple Card a fait ses débuts il y a deux semaines, et il semble bien démarrer. Un nouveau rapport de Forbes indique aujourd’hui que le compte d’épargne Apple Card a attiré près d’un milliard de dollars de dépôts au cours des quatre premiers jours seulement…

Le rapport, citant deux sources anonymes, indique que le compte d’épargne Apple Card a attiré 400 millions de dollars de dépôts le jour du lancement. Au cours des trois jours suivants, cela a atteint près d’un milliard de dollars de dépôts.

En termes de nombres de comptes bruts, le rapport indique que plus de 240 000 comptes avaient été ouverts à la fin de la semaine de lancement. Cela suggère un solde de compte moyen d’un peu plus de 4 000 $ à la fin de la semaine de lancement. Pour plus de contexte, les soldes des comptes d’épargne Apple Card ne peuvent pas dépasser la limite d’assurance FDIC de 250 000 $.

Comme l’explique le rapport Forbes, c’est impressionnant pour la première semaine de disponibilité, surtout si l’on se souvient que le compte d’épargne Apple Card n’est disponible que pour les utilisateurs d’Apple Card. Le succès intervient également au milieu de « la concurrence entre les institutions financières pour attirer et conserver les dépôts à la suite d’une cascade de faillites bancaires ».

Le compte d’épargne Apple Card est géré par Goldman Sachs, qui est également le partenaire d’Apple sur Apple Card elle-même. Le compte rapporte 4,15 % d’intérêts, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de l’industrie.

Apple et Goldman Sachs ont tous deux refusé de commenter lorsqu’on les a interrogés sur ces chiffres, selon Forbes. Nous entendrons probablement éventuellement des détails sur le compte d’épargne Apple Card lorsque Goldman Sachs rapportera ses revenus et déposera les documents réglementaires associés. Apple, cependant, est peu susceptible de révéler des détails spécifiques.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :