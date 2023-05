Ma liste de souhaits iOS 17 : FaceMails, Tapbacks étendus, plus

Je me rends compte qu’il est bien trop tard dans l’année pour faire une liste de souhaits qui pourrait avoir du succès sur: les choses que j’aimerais voir Apple implémenter dans iOS 17, et c’est bien – je m’en fiche – mais j’ai pour documenter mes espoirs et mes rêves en tant que consommateur et fidèle d’Apple quelque part, et avec la WWDC qui aura lieu le mois prochain, je me suis souvenu que j’avais des idées. Lisez la suite pour voir ce que j’aimerais, je mourrais absolument si Apple choisissait d’implémenter l’un des éléments suivants dans l’un de ses produits à tout moment dans toute future version d’iOS.

Messages FaceTime

Vous savez, lorsque vous faites défiler les réseaux sociaux, et que vous rencontrez quelqu’un qui a pris une capture d’écran d’un FaceTime qu’il a tenté d’avoir avec quelqu’un d’autre, mais la personne qu’il a essayé de joindre n’était pas disponible, et la personne qui a lancé les sous-titres FaceTime la capture d’écran avec « Quand ____ ne répond pas », et la capture d’écran est-elle émotive avec les mots « FaceTime indisponible » sous le nom de la personne qu’ils ont essayé de joindre ? Une longue phrase ! Mais je sais que tu sais de quoi je parle.

Imaginez, si vous voulez, FaceMails™. Il y a eu d’innombrables fois où moi aussi j’ai essayé de joindre quelqu’un via FaceTime, et ils n’ont pas répondu, et j’ai pensé, je devrais pouvoir leur laisser un message… de mon visage. Il y a quelque chose dans la notion de FaceMails qui me semble très dystopique, très Black Mirror, mais aussi très Seth Rogan via Knocked Up ? (« Je suis dans ton phooooone. ») Presque comme si cela avait le potentiel d’être inconfortable pour certaines personnes tout en ayant le potentiel d’être incroyablement divertissant pour d’autres ; cela dit, cela pourrait être une option pour les utilisateurs d’activer ou de désactiver pour toute personne qui ne voulait pas participer. Je pense que ce serait une implémentation amusante dans iOS 17 pour ceux d’entre nous qui veulent laisser un message vidéo comme nous le ferions pour un message vocal ou une note audio.

Tapbacks en expansion

J’en ai parlé il y a un an et demi, et au grand dam de personne, Apple n’a pas encore mis à jour ou étendu « Tapbacks » pour ses utilisateurs. Les tapbacks sont le mot officiel pour ce que la plupart d’entre nous appellent des « réactions » – quand nous aimons, comme, pouce vers le haut, pouce vers le bas, exclamons ou questionnons un texte que quelqu’un d’autre a envoyé. Pendant ce temps, WhatsApp, en juillet 2022, a publié la possibilité de réagir aux textes avec n’importe quel emoji qu’une personne souhaite – rattrapant ce que Facebook Messenger a déjà fait assez bien. En février de cette année, Google Messages a fait de même, ce qui indique que de toutes les plates-formes et fournisseurs de messagerie, c’est littéralement seulement Apple qui ne permet pas aux utilisateurs de répondre aux textes avec un emoji en dehors de ses six options par défaut. Ce serait une amélioration bienvenue pour l’expérience iMessage dans iOS 17.

Faits marquants de l’enregistrement d’écran

Il y a quelques mois, un bon ami à moi m’a demandé comment configurer des notes vocales pour qu’elles n’expirent pas après deux minutes. Pour lui montrer comment, j’ai pris un enregistrement d’écran du processus et je lui ai envoyé un texto, ce qui est un très bon moyen d’alléger un tas de textes réels dans les deux sens. Lorsque vous prenez un enregistrement d’écran et que vous appuyez sur quelque chose sur votre téléphone, l’enregistrement montre exactement à quoi ressemble votre écran – ce qu’il devrait faire, bien sûr – mais si le destinataire ne sait pas quoi chercher ou où appuyer , ils ne savent peut-être pas ce que vous essayez de leur montrer ; c’est là qu’une option de surbrillance pour les enregistrements d’écran serait essentielle dans iOS 17. Chaque fois qu’une personne prend un enregistrement d’écran et appuie sur un bouton de son téléphone (par opposition à un simple défilement), cette action doit être clairement identifiée, de peur qu’elle ne soit complètement manquée.

Ping sur les iPhones égarés

Le même ami à qui j’ai envoyé l’enregistrement d’écran m’a également dit qu’Apple devrait vous permettre d’envoyer un ping à votre iPhone à partir d’un autre iPhone lorsque vous ne le trouvez pas, « … tout comme la façon dont vous pouvez envoyer un ping à votre téléphone avec votre Apple Watch », a-t-il déclaré. . Au départ, je ne savais pas ce qu’il voulait dire, mais il m’en a parlé plus d’une fois, alors j’ai en quelque sorte accepté et je me suis dit : « Oui, absolument, c’est une excellente idée. » Et puis, il y a quelques mois, j’ai eu une Apple Watch ; bien que je n’aie pas tendance à égarer mon téléphone, j’ai absolument utilisé la fonctionnalité de mon Apple Watch pour les moments où mon téléphone a glissé sous un coussin de canapé ou je l’ai laissé inexplicablement sur un comptoir que je n’utilise jamais réellement. Quelle petite fonctionnalité pratique ! Il s’avère donc que oui, absolument, pouvoir envoyer un ping à votre iPhone égaré à partir d’un autre iPhone plutôt que d’utiliser Find My est une excellente idée.

Conclusion

Bien que je pense qu’Apple finira par nous donner plus de réactions textuelles et peut-être même nous laisser envoyer un ping à nos iPhones perdus à partir d’autres appareils Apple, je ne retiens pas mon souffle pour FaceMails ou les faits marquants de l’enregistrement d’écran, mais qui sait ! Nous devrons regarder la WWDC ensemble et le découvrir.

