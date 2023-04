L’application Houzz ajoute la prise en charge du Tap to Pay d’Apple sur iPhone

Apple a travaillé avec plusieurs partenaires pour étendre sa fonctionnalité Tap to Pay, qui permet aux entreprises d’utiliser leurs iPhones pour accepter les paiements sans contact. Aux États-Unis, la populaire plateforme de rénovation domiciliaire Houzz a annoncé la prise en charge du Tap to Pay d’Apple. Cela permettra aux professionnels de l’industrie d’utiliser leurs iPhones pour se faire payer par leurs clients en un seul clic.

Houzz Pro propose désormais une assistance Tap to Pay

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Houzz est une plate-forme de rénovation et de conception de maisons, fournissant des solutions logicielles aux professionnels de l’industrie et des outils permettant aux propriétaires de mettre à jour leur maison du début à la fin.

Comme l’a annoncé la société mardi, les professionnels travaillant avec Houzz Pro pourront transformer leurs iPhones en appareils de point de vente pour collecter rapidement le paiement de leurs clients avec une carte sans contact ou tout smartphone ou smartwatch compatible NFC.

L’ensemble du processus est géré via l’application Houzz, ce qui rendra la plateforme encore plus intuitive pour les professionnels, car ils peuvent désormais planifier, être payés et gérer leur argent en un seul endroit. Les utilisateurs auront la possibilité de connecter Houzz Pro à leur compte bancaire pour être payés avec le Tap to Pay d’Apple.

Le cofondateur de Houzz, Alon Cohen, a déclaré que la plate-forme a toujours voulu aider les professionnels à « faire en sorte que les projets se déroulent sans heurts » et que Tap to Pay d’Apple les aide à faire exactement cela. Cohen a ajouté que Tap to Pay contribue également « à une plus grande visibilité sur le flux de trésorerie global d’un professionnel ».

Les constructeurs, les rénovateurs et les concepteurs nous ont dit qu’ils devaient tout traiter, des acomptes et des dépôts pour modifier les commandes plus rapidement afin que les projets se déroulent sans heurts. Tap to Pay permet aux pros d’accepter facilement le paiement en personne. Étant donné que l’outil est directement intégré à Houzz Pro, il contribue également à une plus grande visibilité sur le flux de trésorerie global d’un professionnel lorsqu’il planifie, collecte et suit les paiements de tous les projets en un seul endroit.

Tap to Pay désormais disponible à Taïwan

La semaine dernière, Apple a annoncé l’extension de la fonctionnalité Tap to Pay à Taïwan. Auparavant, la fonctionnalité n’était disponible qu’aux États-Unis. Plus tôt cette année, Wix a annoncé la prise en charge de Tap to Pay aux États-Unis. En plus de Wix, Tap to Pay est également pris en charge par Square, la plateforme de paiement Adyen et Stripe.

Il convient de noter que Tap to Pay nécessite un iPhone XS ou une version ultérieure exécutant iOS 15.4 ou une version plus récente.

