Révolutionner l’industrie : les détails du Xiaomi MIX Fold 3 dévoilés !

Le Xiaomi MIX Fold 3, le nouveau smartphone pliable du géant chinois, fait beaucoup de buzz sur internet alors que les rumeurs sur ses caractéristiques ne cessent de circuler. Les dernières rumeurs suggèrent que le nom de code de l’appareil est « Babylon » et qu’il porte le numéro de modèle 2308CPXD0C (ou L18 en abrégé). Le smartphone devrait être lancé en Chine le 11 août, qui tombe un vendredi.

Voici comment sera le Xiaomi MIX Fold 3

Alors, que savons-nous du Xiaomi MIX Fold 3 ? Eh bien, il aura un écran externe OLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ainsi qu’un écran interne OLED de 8,02 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux avec un trou pour la caméra. L’appareil devrait être alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

En termes de mémoire, le Xiaomi MIX Fold 3 pourrait avoir jusqu’à 16 Go de RAM avec la technologie LPDDR5. Et jusqu’à 1 To de mémoire de stockage avec la norme UFS 4.0. Les rumeurs suggèrent également que le smartphone sera livré avec un appareil photo quadruple Leica, composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels, d’un capteur périscope de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels.

Xiaomi MIX Fold 3 peut inclure d’autres fonctionnalités telles qu’une batterie prenant en charge une charge rapide à 67W (ou 50W en mode sans fil), une coque résistante à la poussière et à l’eau, et l’interface MIUI 14 basée sur Android 13. Il est également prévu d’avoir dimensions plus petites que ses prédécesseurs et être disponible en deux couleurs. Cependant, il n’est pas certain que le téléphone soit disponible à la vente en dehors de la Chine.

En conclusion, le MIX Fold 3 suscite beaucoup d’enthousiasme chez les passionnés de technologie. Et les dernières rumeurs suggèrent qu’il s’agira d’un smartphone puissant et polyvalent avec des fonctionnalités impressionnantes. Nous devrons attendre et voir si ces rumeurs se révèlent vraies. Mais s’ils le font, le Fold 3 pourrait changer la donne dans le monde des smartphones pliables.

