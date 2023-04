Les changements à venir de Reddit pourraient sonner le glas des applications tierces gratuites

Reddit a commencé à avoir des discussions avec les développeurs d’applications sur un changement qui indiquerait probablement la fin des applications Reddit tierces gratuites, passant à un modèle d’abonnement payant.

Alors que Reddit est facilement accessible via deux expériences Web différentes (anciennes et nouvelles) et des applications officielles sur Android et iOS, la plate-forme de partage social axée sur la communauté propose également une API qui a permis un champ étonnamment large d’applications tierces. Certaines personnes choisissent d’utiliser ces applications simplement parce qu’elles n’aiment pas l’application officielle Reddit, tandis que d’autres recherchent des applications qui offrent une expérience qui semble native pour leur téléphone – par exemple, Apollo sur iOS et Sync sur Android.

Une autre caractéristique clé que beaucoup apprécient est que certaines applications Reddit proposent des versions payantes qui suppriment les publicités que vous trouveriez normalement en parcourant les publications. Ces frais uniques pour supprimer les publicités sont tout à fait intéressants par rapport à l’abonnement officiel Reddit Premium, qui supprime les publicités et apporte d’autres fonctionnalités premium pour 5,99 $ par mois.

Sans surprise, cet écart n’allait jamais durer éternellement. Mardi, Reddit a annoncé un ensemble de modifications radicales de son API et de ses termes, et il a vaguement expliqué comment ceux-ci affecteront les développeurs. Le développeur d’Apollo, Christian Selig, a obtenu quelques clarifications de Reddit et a partagé plus de détails sur ce que les changements signifieront pour les applications tierces à l’avenir.

Pour garantir que les applications tierces puissent continuer d’exister tout en minimisant la perte de revenus des personnes utilisant ces applications, Reddit commencera à facturer aux développeurs l’accès à l’API de la plate-forme. Le montant facturé sera basé sur l’utilisation globale de chaque application, et la société aurait l’intention « d’être raisonnable avec les prix, pas d’un prix prohibitif ». La société n’a pas encore finalisé les prix, mais elle devrait le faire dans les semaines à venir.

L’objectif n’est pas d’en faire intrinsèquement un gros centre de profit, mais de couvrir à la fois les coûts d’utilisation, ainsi que les coûts d’opportunité des utilisateurs n’utilisant pas l’application officielle (perte de visionnage des publicités, etc.)

Cela étant, cependant, il est presque certain que les applications Reddit gratuites cesseront d’exister si ce changement se concrétise. Au lieu de cela, les applications devraient passer à un modèle basé sur un abonnement. Par exemple, Selig suggère qu’Apollo ne serait disponible que pour les abonnés « Apollo Ultra ».

Du côté positif, Reddit a déclaré qu’il serait mieux en mesure de mettre les applications tierces sur un pied d’égalité avec sa propre application. Cela indiquerait un accès API à des fonctionnalités telles que Reddit Chat qui ne sont actuellement disponibles que dans les expériences officielles.

Cependant, pour ceux qui utilisent Reddit pour rechercher du contenu NSFW, il semble que la société ait l’intention d’empêcher entièrement le contenu pour adultes d’apparaître dans les applications Reddit tierces. Cependant, selon Selig, les employés de Reddit avec qui il a parlé « n’étaient pas sûrs à 100% de la réponse », il est donc possible que cela change.

Dans l’ensemble, la plupart des changements semblent être des compromis raisonnables qui peuvent permettre aux applications tierces de continuer à exister sans que Reddit ne soit obligé de continuer à absorber les pertes que ces applications causent actuellement. Selig est reparti avec un sentiment similaire, étant heureux que Reddit reçoive des commentaires directs de sa communauté de développeurs dès le début plutôt que de promulguer des changements radicaux immédiatement.

Je pense que si c’est bien fait et fait raisonnablement, cela pourrait être un changement positif (mais c’est un gros si). Si Reddit fournit aux applications tierces un moyen d’avoir une relation stable, cohérente et tournée vers l’avenir avec Reddit, cela a certainement ses avantages et ne semble pas déraisonnable, à condition que le prix soit raisonnable.

Quelle est votre application Reddit préférée et combien seriez-vous prêt à payer par mois pour continuer à l’utiliser ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :