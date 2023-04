Android a un nouveau « roi phare » alors que le Dimensity 9200+ dépasse 1,36 million sur AnTuTu

La poignée officielle Weibo d’AnTuTu a publié le résultat du score courant d’une nouvelle puce mobile manifestement phare. L’appareil porte le nom de code « V2302A ». En arrière-plan du résultat, l’appareil utilise le SoC Dimensity 9200 et le score courant dépasse 1,36 million. Cela fait de cette puce le nouveau « roi » des performances pour les téléphones mobiles Android. Il y a des rapports que cet appareil est le iQOO Neo8 Pro. En effet, on sait déjà que ce téléphone mobile lancera le SoC phare Dimensity 9200. Le modèle de test dispose de 16 Go de RAM et de 512 Go de capacité de stockage. Le téléphone mobile est également livré avec un système Android 13.

Dimensity 9200+ – un nouveau roi Android

Le score total mesuré par AnTuTu est proche de 1,37 million. Le score réel est de 1 368 597 points. Cela a établi un nouveau record dans le camp Android et est supérieur d’environ 70 000 points à la génération précédente Dimensity 9200. La partie CPU a marqué 298 850 points, la partie GPU a 594 203 points, la partie MEM 263 503 points et la partie UX a marqué 212 041 points. . Dans tous les aspects, MediaTek a mis à niveau la puce. Il a également un avantage global sur la puce Snapdragon 8 de 2e génération.

Il convient également de noter que le blogueur technique @DCS a précédemment signalé que le V2302A est le iQOO Neo8 Pro. En plus du produit phare Dimensity 9200+, le téléphone mobile aura jusqu’à 16 Go de mémoire haute vitesse LPDDR5X et 512 Go de stockage haute vitesse UFS 4.0, ce qui en fait un véritable produit phare. Quel que soit le nom du modèle de puce ou le score courant, la qualité et les performances globales du Dimensity 9200+ ont été bien supérieures. Le potentiel a encore été libéré, et les performances sont désormais au top. Avant ce lancement de puce, la société augmentera probablement la profondeur technique de la puce.

Pour le moment, ni l’iQOO Neo8 Pro de Vivo ni le Dimensity 9200+ de MediaTek n’ont été officiellement taquinés. Comme d’habitude, le Dimensity 9200+ pourrait être mis à la disposition du public en mai, et l’iQOO Neo8 Pro devrait faire ses débuts publics avant juin.

