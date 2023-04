Windows 11 introduit des publicités dans le menu Démarrer, mais vous pouvez les désactiver !

Récemment, Microsoft a publié une mise à jour pour Windows 11 en mars 2023 qui a provoqué l’indignation de certains utilisateurs. La mise à jour inclut des alertes faisant la promotion du compte Microsoft et de OneDrive dans le menu d’alimentation du menu Démarrer. Microsoft les appelle « notifications pour les comptes Microsoft dans le Start ». Certains utilisateurs les trouvent intrusifs. Les utilisateurs les qualifient de publicités. Bien que Microsoft les appelle des notifications. Cependant, les fans de Microsoft les considèrent comme des notifications utiles pour les fonctionnalités de Windows 11.

Le menu Démarrer de Windows 11 propose Microsoft Ads, mais les utilisateurs peuvent choisir de les désactiver

La société teste une fonctionnalité. C’est un petit groupe d’utilisateurs. L’entreprise envisage de le déployer. La décision est basée sur les commentaires. Mais, Microsoft travaille également sur une nouvelle fonctionnalité. Il permettra aux utilisateurs de désactiver ces alertes ou publicités dans le menu Démarrer. L’option intitulée « Afficher l’option de notifications liées au compte » se trouve sous Paramètres> Personnalisation> Démarrer et désactivera les annonces de compte OneDrive ou Microsoft. La fonctionnalité n’est pas visible dans les versions de production ou d’aperçu. Il ne peut être activé qu’en apportant certaines modifications au système d’exploitation. Cependant, cela ne se voit pas.

En dehors de cela, Microsoft apporte également des modifications aux paramètres Windows. La dernière mise à jour a introduit une page dédiée pour gérer les appareils connectés en USB4. Les utilisateurs peuvent trouver la page dédiée aux paramètres des concentrateurs et périphériques USB4 sous Paramètres > Bluetooth et périphériques > USB > Hubs et périphériques USB4. Cette nouvelle page permet aux utilisateurs de connecter des appareils et des écrans hautes performances. Et fournit des informations sur les appareils connectés et leurs capacités. Les utilisateurs peuvent afficher l’arborescence des concentrateurs et périphériques USB4 connectés, des attributs et des capacités. Et copiez les détails dans le presse-papiers pour les partager avec le support client à des fins de dépannage.

En conclusion, la récente mise à jour facultative de Microsoft pour Windows 11 a provoqué des différends parmi certains utilisateurs. En raison des alertes faisant la promotion du compte Microsoft et de OneDrive. Cependant, Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de désactiver ces alertes ou publicités. De plus, Microsoft apporte constamment des modifications aux paramètres Windows, notamment en introduisant une page dédiée pour gérer les périphériques connectés par USB4.