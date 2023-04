Une étude révèle à quel point l’iPhone est important pour les utilisateurs par âge, et ce n’est pas qui vous pensez

Plus tôt ce mois-ci, le CIRP a publié une étude sur la rapidité avec laquelle les utilisateurs répareraient ou remplaceraient un iPhone, iPad ou Mac cassé, perdu ou volé. Avec sa dernière enquête, l’entreprise a tenté de mesurer l’importance des appareils pour les utilisateurs en fonction de leur âge, et les résultats ne sont pas ceux auxquels on s’attendrait.

La nouvelle étude du CIRP, « Peut-être que les jeunes clients ne sont pas accros à leurs gadgets… » a été publiée sur sa sous-pile. Divisant les répondants en six groupes d’âge, l’étude a demandé à quelle vitesse ils remplaceraient ou répareraient leur iPhone, iPad et Mac.

Alors que vous vous attendriez probablement au contraire, le groupe le plus jeune composé de 18 à 24 ans s’est avéré avoir le pourcentage le plus faible de ceux qui remplaceraient les iPhones soit « immédiatement – le même jour » ou « dans un jour ou deux ». à 59 %.

Le groupe des 55 à 64 ans avait le plus haut taux de 90 % déclarant qu’ils remplaceraient ou répareraient l’iPhone dans un délai d’un jour ou deux ou tout de suite. Et les 45-54 ans étaient très proches derrière 89 %. C’est fascinant si l’on considère que les jeunes utilisateurs sont généralement pointés du doigt pour être accro à leurs appareils.

Voici un aperçu des résultats complets :

Reconnu par CIRP, il y a bien sûr de nombreux facteurs en jeu lorsqu’il s’agit de la rapidité avec laquelle quelqu’un peut planifier de réparer ou de remplacer un appareil, comme avoir l’argent pour le faire, l’accès à un Apple Store/atelier de réparation, avoir un appareil de sauvegarde, et plus.

Mais en terminant, le CIRP estime que « la distinction entre les générations est claire ». Et pour iPad et Mac, la même tendance pour les utilisateurs plus âgés à remplacer ou réparer plus rapidement que les plus jeunes propriétaires s’est avérée vraie.

