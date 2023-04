Apple étend une nouvelle méthode pour installer les mises à jour bêta sur macOS et watchOS

Apple a introduit un nouveau système de distribution de logiciels bêta avec iOS 16.4, qui vérifie désormais si l’identifiant Apple de l’utilisateur participe au programme Apple Developer ou au programme Apple Beta Software. Ce système est maintenant étendu au Mac et à l’Apple Watch avec macOS Ventura 13.4 et watchOS 9.5.

Apple change la façon dont les utilisateurs et les développeurs installent les logiciels bêta sur macOS et watchOS

Comme indiqué par Netcost-security.fr, les deux systèmes d’exploitation demandent désormais l’identifiant Apple pour afficher et télécharger les mises à jour bêta du système d’exploitation. Tout comme dans iOS 16.4 et versions ultérieures, le système vérifie si le compte est associé à un développeur ou à un utilisateur enregistré dans le programme bêta public. Il affiche ensuite la mise à jour bêta disponible pour ce programme.

Auparavant, n’importe qui pouvait installer des versions bêta d’iOS, macOS et watchOS en ayant le bon profil bêta. Mais avec ce changement, les utilisateurs réguliers ne pourront plus installer des bêtas de développeur, par exemple. Les utilisateurs qui ne sont pas inscrits au programme auront uniquement la possibilité d’installer un logiciel bêta public.

Selon Apple, le nouveau système deviendra le seul moyen d’installer un logiciel bêta à l’avenir. Voici ce que la société a déclaré en février :

À partir de la version bêta d’iOS et d’iPadOS 16.4, les membres du programme pour développeurs Apple verront une nouvelle option pour activer les versions bêta des développeurs directement à partir de la mise à jour logicielle dans les paramètres. Cette nouvelle option sera automatiquement activée sur les appareils déjà inscrits au programme qui se mettent à jour vers la dernière version bêta. Votre iPhone ou iPad doit être connecté avec le même identifiant Apple que vous avez utilisé pour vous inscrire au programme pour développeurs Apple afin de voir cette option dans les paramètres. Dans les futures versions d’iOS et d’iPadOS, ce nouveau paramètre sera le moyen d’activer les bêtas de développeur et les profils de configuration n’accorderont plus l’accès.

En savoir plus sur les bêtas

Apple a publié mardi la version bêta 2 d’iOS 16.5 ainsi que les nouvelles versions bêta de watchOS 9.5, tvOS 16.5 et macOS 13.4. Alors qu’iOS 16.4 a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités, iOS 16.5 semble être plus axé sur les corrections de bugs. Néanmoins, la mise à jour ajoute de nouvelles commandes d’enregistrement d’écran à Siri et un onglet Sports dédié à l’application Apple News.

Vous avez remarqué des changements dans les mises à jour logicielles d’aujourd’hui ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les nouvelles versions ici même sur Netcost-security.fr aujourd’hui et tout au long de la semaine.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :