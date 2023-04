Pratique : l’application Klack apporte de délicieux effets sonores de clavier mécanique à votre Mac

Vous aimez le son d’un clavier mécanique mais vous n’avez pas forcément envie d’en utiliser un ? Ou peut-être préférez-vous en utiliser un mais ne pouvez pas lorsque vous voyagez avec votre MacBook ? Une nouvelle application raffinée appelée Klack apporte des effets sonores de clavier mécanique satisfaisants et réalistes à votre Mac.

Mon pote et ancien collègue de Netcost-security.fr Parker Ortolani a découvert Klack et a partagé à quel point il s’amusait avec. J’ai donc décidé de l’acheter moi-même pour essayer avec mon MacBook Pro.

Développée par Henrik Ruscon, l’application a récemment été lancée fin mars et se vend pour un achat unique de 3,99 $.

Klack est une application Mac native qui est entièrement écrite en Swift et se concentre uniquement sur la fourniture d’effets sonores de clavier mécanique. Voici les principales fonctionnalités :

Son haute fidélité

Audio spatial immersif

Rétroaction de type instantanée

Touches haut/bas

Cartographie randomisable

Commutateurs personnalisables

Extension d’application de barre de menu

Application native ultra-rapide

Aucune donnée n’est collectée

Pratique avec Klack pour Mac

Klack est facile à utiliser. Outre l’installation et le lancement de l’application, la seule autre étape consiste à l’ajouter à la liste des autorisations d’accessibilité. Cela permet aux sons mécaniques de correspondre à votre frappe avec le retour audio instantané (pour la confidentialité, Klack ne collecte aucune donnée utilisateur).

Vous devrez cliquer sur l’icône + dans les paramètres d’accessibilité> choisissez Klack dans votre dossier Applications dans le Finder. Après cela, vous êtes opérationnel.

L’effet sonore par défaut du Switch mécanique est Everglide Crystal Purple qui offre un effet sonore de clé mécanique classique et complet.

Vous pouvez également choisir entre Everglide Oreo et NovelKeys Cream. Oreo offre un effet sonore légèrement plus subtil mais plus aigu, tandis que Cream est le plus subtil des trois à mes oreilles.

Au cours de ma courte période avec Klack, j’ai vraiment apprécié les trois, mais j’ai atterri sur Crystal Purple pour l’instant avec ses effets sonores plus importants.

Klack propose un accès pratique à la barre de menus avec la possibilité de l’éteindre, de régler le volume entre doux, équilibré et fort sans avoir à modifier le volume système de votre Mac, à modifier les switchs et à accéder aux paramètres.

Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier commande + contrôle + K pour activer et désactiver Klack.

Performances et expérience

En ce qui concerne les promesses de l’application d’un son haute fidélité, d’un retour de type instantané, d’une vitesse « fulgurante », et plus encore, j’ai trouvé qu’elle était à la hauteur.

J’ai testé Klack avec les haut-parleurs intégrés de mon MacBook Pro ainsi qu’avec les AirPods Pro. Et utilisé le clavier intégré et le clavier magique Bluetooth d’Apple et dans toutes ces combinaisons, Klack se produit avec des effets sonores instantanés de haute qualité.

L’attention portée aux détails avec Klack est instantanément apparente avec les sons de frappe haut et bas, l’audio spatial lors de l’utilisation d’une source haut-parleur/casque prise en charge et des ajouts réfléchis comme des effets sonores uniques lors du changement de switchs ou de l’activation/désactivation de l’application.

Je suis vraiment content d’avoir dépensé 4 $ pour essayer Klack, cela en vaut la peine pour ceux qui souhaitent améliorer leur expérience tactile et audio sans avoir besoin / vouloir un clavier mécanique. Il est quelque peu difficile de mettre en mots à quel point l’effet est délicieux si vous n’avez jamais utilisé de clavier mécanique auparavant. Mais une façon d’y penser est l’équivalent Mac du retour haptique sur iPhone.

Obtenez Klack pour votre Mac

En un peu moins de deux semaines depuis son lancement, Klack a reçu 17 avis avec une moyenne de 4,9/5 étoiles.

Mon seul commentaire constructif serait que s’il y avait un essai gratuit, même pour une journée, je pense que plus de gens découvriraient à quel point c’est amusant et finiraient par acheter l’application. Dans tous les cas, je recommande définitivement Klack pour le prix unique abordable de 3,99 $ (beaucoup moins qu’un clavier mécanique réel).

Vous pouvez télécharger Klack depuis le Mac App Store et consulter le site Web de Klack ici.

Plus de switchs à venir

Le développeur Henrik Ruscon a également partagé que cinq autres options de Switch sont en cours d’élaboration avec l’objectif final d’en offrir « environ 20 ».



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :