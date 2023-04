Économisez 300 $ sur le superbe modèle d’imprimante 3D QIDI X-Plus3

Les imprimantes 3D ont déjà établi leur utilité dans nos maisons et pas seulement à des fins amateurs. La portée de leur utilisation est beaucoup plus large et s’agrandit à chaque génération. De nos jours, il est assez facile d’avoir à la maison une imprimante 3D de qualité commerciale pour un prix très compétitif. Aujourd’hui, nous avons pour vous une offre promotionnelle pour un modèle comme celui-là. Et QIDI X-Plus3 est vraiment une pièce, qui mérite votre attention uniquement pour les spécifications et les fonctionnalités. Mais bien sûr, la réduction massive des prix est également une bonne idée.

QIDI X-Plus3 est sans aucun doute une imprimante 3D de niveau commercial, mais prête pour vos besoins domestiques. Il a une vitesse d’impression ultra rapide de 600 mm/s, un débit d’extrusion élevé de 35 mm³/s et une accélération de 20 000 mm/s². Associé à la taille d’impression 280x280x270mm, vous pouvez pomper des créations assez grandes. Mais ce n’est que le début des avantages. Pour commencer, toute la machine est expédiée assemblée, vous pouvez donc commencer à imprimer littéralement dès la sortie de la boîte.

La nouvelle structure CoreXY réduit l’inertie du mouvement et améliore la vitesse, tandis que l’entraînement silencieux est extrêmement silencieux. Avec un rapport de démultiplication de 9.5.1 et une tige en fibre de carbone légère durcie, il est également très stable et robuste. Et le nouveau processeur KLIPPER est un gage de qualité en soi. Deux ensembles d’extrémité chaude, chambre à température contrôlée + boîte de séchage, compensation de résonance, nivellement automatique ou plaque d’impression HD pliable sont également d’autres excellents arguments de vente. Une large gamme de supports d’impression pris en charge, des logiciels plus conviviaux et un grand écran tactile de 5 pouces plairont également à tous les clients.

Et en ce moment, vous pouvez mettre la main sur QIDI X-Plus3 pour seulement 799 $ depuis l’entrepôt américain lors des premières ventes promotionnelles de lancement. Ou optez pour l’entrepôt de l’UE pour seulement 749 €. Cela permet d’économiser respectivement 300 $ et 350 € sur le prix de détail officiel, donc dans l’ensemble une offre fantastique. La promo devrait être valable jusqu’au 30 mai. donc beaucoup de temps pour l’attraper.

Plus d’options QIDI d’imprimante 3D

Au cas où vous seriez intéressé par certaines alternatives, QIDI a également une solution. Vous pouvez opter pour le plus petit QIDI X-Smart3 ou le monstrueux QIDI X-Max3 entièrement industriel. Tous sont également accompagnés de belles remises promotionnelles, ce qui vous permet d’économiser encore une fois beaucoup d’argent. QIDI X-Smart3 est à gagner pour 479 $ dans l’entrepôt américain ou 479 € dans l’entrepôt européen. Et QIDI X-Max3 est prêt à être acheté pour 1099 $ dans l’entrepôt américain ou 959 € dans l’entrepôt européen. Alors lequel sera votre choix ?

