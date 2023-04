Ne manquez pas ! Pré-commandez le OnePlus Pad ce mois-ci

Il y a deux mois, OnePlus dévoilait sa première tablette sous la forme du OnePlus Pad. À l’époque, nous avions dit que c’était une bonne option, mais cela ne pouvait toujours pas rivaliser avec l’iPad. De manière générale, OnePlus a revu sa politique et sa stratégie. Actuellement, elle conçoit et fabrique davantage des produits milieu de gamme, contrairement à autrefois, où elle était synonyme de luxe. La première tablette de la marque est un produit milieu de gamme à un prix abordable. Au moins, nous pensons que cela ne coûtera pas un bras et une jambe.

Date de lancement de OnePlus Pad et plus

Aujourd’hui, XDA a annoncé que le OnePlus Pad avait une date de lancement officielle. Notre protagoniste sera disponible en pré-commande le 28 avril. Actuellement, il n’y a aucune information sur la date d’expédition et le prix.

Auparavant, nous avions entendu dire que le OnePlus Pad lancerait une activité de prévente le 10 avril. Les utilisateurs qui le précommanderont recevront un cadeau de OnePlus. Mais la marque n’a rien révélé sur le cadeau.

Eh bien, si vous doutez encore qu’il s’agisse d’un bon produit et que vous deviez y consacrer un centime, voici les principales caractéristiques du OnePlus Pad. Sous le capot, nous avons un processeur Dimensity 9000, connu pour ses performances fantastiques, comparable au Snapdragon 8 Gen 1. Il est associé à 8 Go ou 12 Go de mémoire. La batterie 9510mAh prend en charge une charge rapide de 67W. C’est une caractéristique essentielle. Nous voulons dire que les smartphones ont atteint la barre des 240W, mais de nombreuses tablettes sur le marché sont bloquées à 18W. Quoi qu’il en soit, il y a aussi un écran LCD de 11,6 pouces à 144 Hz à l’avant. Il a un ratio d’écran de 88% et une lunette étroite de 6,54 mm. Il prend en charge Dolby Vision et Dolby Atmos. La tablette est livrée avec le OnePlus Stylo (stylet) et le OnePlus Magnetic Keyboard. Ainsi, il peut se transformer en un ordinateur portable à part entière à tout moment.

