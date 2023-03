PSA : vous pouvez vérifier les cadeaux de l’opérateur dans les paramètres de votre iPhone

Alors que la concurrence entre les opérateurs continue de croître, l’un des avantages est davantage de cadeaux comme l’accès gratuit aux services Apple, aux services de streaming populaires, etc. Bien que cela puisse prendre un peu de travail pour déterminer exactement quels avantages vous avez, une façon de vérifier rapidement est directement dans les paramètres de votre iPhone.

Aux États-Unis, T-Mobile et Verizon offrent certains des meilleurs avantages aux clients comme l’accès gratuit à Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, iCloud+, Disney+, Netflix, MLS Season Pass, MLB.TV, et plus encore. Fait intéressant, AT&T n’offre aucun de ces avantages.

Bien que vous deviez vous rendre sur le site Web ou l’application de votre opérateur pour activer certains des avantages, une option pratique consiste à vérifier rapidement quels services Apple vous pouvez obtenir gratuitement directement dans l’application Paramètres iOS.

Une chose à garder à l’esprit, l’accès gratuit aux services d’Apple (et autres) via les opérateurs peut être d’une durée limitée.

Comment vérifier les avantages de l’opérateur sur iPhone

Remarque : Ce bouton recherche les services Apple gratuits via votre opérateur.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone Appuyez sur votre nom en haut Choisissez maintenant les abonnements En bas, recherchez les avantages du plan de transporteur

Voici à quoi cela ressemble :

Si vous êtes déjà inscrit à un service Apple ou si un avantage que vous avez utilisé a expiré, vous verrez ce message :

Votre forfait mobile n’inclut aucun nouvel abonnement aux services Apple.

Si vous souhaitez revérifier les autres avantages de votre opérateur, rendez-vous sur le site Web ou l’application de votre fournisseur. Voici les pages de destination des avantages pour T-Mobile (la plupart des avantages avec les forfaits Magenta) et Verizon (la plupart des avantages avec les forfaits Unlimited Verizon).

Merci d’avoir lu notre guide sur la façon de vérifier les avantages de l’opérateur sur iPhone !

