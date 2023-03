La version Redmi Note 12 Turbo 16 Go + 1 To bat le record du monde

À 10 heures ce matin, le Redmi Note 12 Turbo, le premier téléphone mobile Snapdragon 7+ de 2e génération au monde, est arrivé sur les tablettes pour la première fois. Cet appareil a un prix de départ de 1999 yuans (291 $). En plus du SoC SD 7+ Gen2, cet appareil a également l’avantage d’avoir 16 Go de RAM + 1 To d’option de stockage. La partie la plus intéressante est que la version 16 Go + 1 To se vend pour seulement 2599 yuans (378 $). Pour le prix en plus, surtout le prix, de nombreux utilisateurs apprécient le produit. Peu de temps après le lancement, la société a publié son premier rapport de ventes. Le responsable a déclaré que Redmi Note 12 Turbo est devenu le premier champion des ventes de toute la marque dans la gamme de prix 2K – 3K des trois principales plateformes de commerce électronique. Ceci est réalisé en seulement cinq minutes, battant le record de ventes de 2019.

Redmi Note 12 Turbo est très demandé

Selon le dossier de Wang Hua qui vient de sortir, le modèle 16 Go + 1 To du téléphone mobile est arrivé sur les étagères et n’a pas duré longtemps. Ce modèle à lui seul a dépassé le volume de ventes historique de toute l’industrie. C’est le record mondial des ventes. Selon l’entreprise, les données de vente de ce téléphone mobile n’ont pas de limite de temps. Pour le moment, l’entreprise a du mal à s’approvisionner. Les précommandes pour ce modèle sont bien en avance sur ce que l’entreprise peut gérer. Cependant, il rassure les utilisateurs que toutes les unités seront produites.

C’est en raison de la demande massivement élevée que de nombreux utilisateurs n’ont pas encore obtenu leurs unités. La société affirme que la version 16 Go + 1 To sera à nouveau en vente à 10 heures le 6 avril. Cependant, ceux avec des précommandes en attente seront réglés en premier avant les nouvelles ventes. Cela indique une chose, l’appareil sera en rupture de stock dès le début des ventes.

En plus de la puce, le Redmi Note 12 Turbo utilise un écran droit OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080. Cet écran prend en charge la gradation PWM à haute fréquence de 120 Hz et à haute fréquence de 1920 Hz. Sous le capot, on retrouve une batterie de 5000 mAh qui supporte une charge rapide de 67W.

