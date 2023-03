Apple Music Spatial Audio est désormais compatible avec certains haut-parleurs Sonos

Cela fait presque deux ans qu’Apple a annoncé des chansons Spatial Audio avec Dolby Atmos dans Apple Music, ce qui rend l’audio plus immersif et tridimensionnel. Alors que la fonctionnalité n’était disponible que sur les appareils Apple et Android via l’application Apple Music, Apple Music Spatial Audio fonctionne désormais avec certains haut-parleurs Sonos.

Vous pouvez désormais écouter des chansons Spatial Audio dans Apple Music avec Sonos

Sonos avait déjà annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il travaillait avec Apple pour prendre en charge Spatial Audio dans ses haut-parleurs. Avec le lancement du nouveau Sonos Era 300 cette semaine, la société a enfin mis la fonctionnalité à la disposition de ses clients.

« Apple Music prend désormais en charge la lecture de la musique Dolby Atmos via les produits Sonos qui prennent en charge l’audio spatial », indique la société sur son site Web. À l’heure actuelle, voici les haut-parleurs Sonos compatibles avec Apple Music Spatial Audio :

Arc

Arc SL

Faisceau (Gen 2)

Epoque 300

Assurez-vous que la dernière version de l’application Sonos est installée sur votre appareil. Lorsqu’une chanson Spatial Audio est en cours de lecture, l’application Sonos affiche un badge Dolby Atmos sur l’écran Now Playing, similaire à l’application Apple Music. Apple affirme que les utilisateurs peuvent « profiter de nouveaux sommets de fidélité et de niveaux d’immersion plus profonds » lorsqu’ils écoutent des chansons avec Spatial Audio.

Apple a une page Web avec plus de détails sur les appareils compatibles Apple Music Spatial Audio et comment l’activer.

Et pour ceux qui ne sont pas familiers, Sonos est connu pour offrir une grande variété de haut-parleurs intelligents, des portables aux home cinémas pour votre maison. La plupart des produits Sonos sont compatibles avec la technologie AirPlay 2 d’Apple, vous pouvez donc même les regrouper pour une lecture multi-pièces, tout comme les HomePods.

Assurez-vous de lire la critique de Netcost-security.fr sur le nouveau Sonos Era 300.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :