Beats s’associe à « Girls Don’t Cry » pour une édition spéciale des écouteurs Beats Flex

La marque Beats d’Apple s’associe à Girls Don’t Cry, la marque basée à Tokyo fondée par Verdy de VK Design, pour une conception en édition spéciale pour Beats Flex. Les Beats Flex sont le moyen le plus abordable d’entrer dans l’écosystème des écouteurs sans fil Beats et Apple…

Beats s’associe régulièrement à divers designers et marques pour des versions en édition limitée de ses produits. Ce partenariat avec Girls Don’t Cry en est le dernier exemple.

Beats by Dre (Beats) et Girls Don’t Cry, un projet basé à Tokyo, se sont associés pour créer un Beats Flex en édition limitée. Conçus par l’artiste graphique Verdy, fondateur de Girls Don’t Cry et de Wasted Youth, les écouteurs sans fil bleus sont ornés de l’écriture rouge emblématique de la marque et comprennent une breloque en forme de cœur amovible.

« Je suis vraiment heureux de travailler sur les écouteurs Beats Flex parce que c’est le style préféré de ma femme », a déclaré Verdy, designer et fondateur de Girls Don’t Cry. « Nous avons fait une version pour les amis et la famille dans le passé, donc je suis vraiment ravi de présenter ce coloris spécial au public. »

Il existe également une nouvelle campagne publicitaire Beats Flex faisant la promotion de la version Girls Don’t Cry de Beats Flex :

La sortie est accompagnée d’une campagne mettant en vedette le mannequin Jasmine Daniels. Dans le film, Daniels porte Beats Flex dans une chambre inspirée de Girls Don’t Cry. En écoutant « Something I Need » de Koteri, cela inspire et élargit son état de conscience créative.

Beats Flex est une option abordable dans la gamme de produits Beats. Ils présentent une conception filaire entre chaque oreillette et se connectent sans fil à votre appareil. Ils intègrent la puce W1 personnalisée d’Apple pour un couplage rapide et une fiabilité améliorée, ce qui en fait une expérience qui dépasse le Bluetooth générique. Vous pouvez lire notre test complet de Beats Fix pour plus de détails.

The Girls Don’t Cry Beats Flex sera lancé le samedi 1er avril au prix de 69,99 $. Ils seront disponibles via le site Web de Girls Don’t Cry et Dover Street Market. Si vous n’avez pas forcément besoin de ce design en édition limitée, les Beats Flex sont régulièrement en vente sur Amazon.

Source : Twitter



