watchOS 9.4 résout l’annulation accidentelle des alarmes pendant le sommeil

La mise à jour publique de watchOS 9.4 est enfin disponible ! Apple lance la nouvelle mise à niveau de watchOS avec un ensemble astucieux de fonctionnalités ainsi que des améliorations. Il est mis en ligne pour toutes les montres Apple éligibles pour watchOS 9. Si vous possédez une Apple Watch compatible, vous pouvez la mettre à niveau vers watchOS 9.4.

Apple pousse la mise à jour stable de la montre avec un numéro de build 20T253 et pèse environ 300 Mo. La mise à niveau logicielle devient officielle parallèlement à la sortie publique d’iOS 16.4, iPadOS 16.4, tvOS 16.4 et macOS 13.3.

watchOS 9.4 est la dernière mise à niveau incrémentielle pour les montres Apple, avec une belle série de changements. Le premier changement apporté au nouveau logiciel est que les utilisateurs ne sont plus en mesure de désactiver les alarmes par geste et d’éviter l’annulation accidentelle des alarmes pendant le sommeil.

Parlant des autres changements, Apple étend la disponibilité de l’historique Afib à la Colombie, la Malaisie, la Moldavie, la Thaïlande et l’Ukraine ; ainsi que le suivi du cycle avec des estimations d’ovulation rétrospectives et des alertes de déviation de cycle en Moldavie et en Ukraine.

Voici la liste complète des changements à venir avec watchOS 9.4.

Les alarmes de réveil ne sont plus désactivées avec un couvercle pour désactiver le geste afin d’éviter les annulations accidentelles pendant le sommeil

Suivi du cycle avec des estimations d’ovulation rétrospectives et des alertes d’écart de cycle désormais pris en charge en Moldavie et en Ukraine

Afib History désormais disponible en Colombie, en Malaisie, en Moldavie, en Thaïlande et en Ukraine

Comment installer la mise à jour watchOS 9.4

Les propriétaires d’iPhone doivent effectuer une mise à niveau vers la mise à jour iOS 16.4 avant d’installer watchOS 9.4 sur l’Apple Watch. Vous pouvez vérifier le nouveau logiciel à la fois sur votre montre ou sur l’application Apple Watch sur votre iPhone. Voici comment vous pouvez mettre à niveau votre Apple Watch vers le nouveau watchOS 9.4.

Dans un premier temps, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter les termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur installer.

Une fois que vous appuyez sur le bouton d’installation, il téléchargera et installera la dernière mise à jour sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement avec la dernière mise à jour watchOS 9.4.

