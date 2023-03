Sortie du HUAWEI Enjoy 60 avec une batterie monstrueuse

Plus tôt dans la journée, le géant chinois de la fabrication, Huawei, a officiellement lancé quelques appareils. Le protagoniste de l’événement de lancement était évidemment la série Huawei P60 et Huawei Mate X3. Cependant, la société a également lancé d’autres appareils comme le Huawei Enjoy 60. Bien que cet appareil soit « bon marché » (coûte moins de 230 $), il est livré avec de nombreuses mises à niveau. L’une des améliorations accrocheuses est sa longue durée de vie de la batterie. Le grand écran, la mémoire, la batterie et le volume élevé sont tous des arguments de vente de cet appareil. Le Huawei Enjoy 60 prend en charge le bottleneck (goulot d’étranglement) des prix et il n’a presque pas de rival au même niveau de prix.

Le Huawei Enjoy 60 conserve la conception de l’anneau en étoile du produit phare en termes de look. Il ajoute également un module de caméra arrière à double anneau symétrique et élève la texture à un degré supérieur. Le corps adopte une conception de surface incurvée avec un matériau givré. Cela rend la prise en main nettement plus agréable. Ce téléphone mobile est disponible en trois nouvelles couleurs, dont le bleu cristal de glace, l’or de l’aube et le noir magique de la nuit.

Affichage et haut-parleur

Le Huawei Enjoy 60 cible les jeunes car il est optimisé pour les applications sociales telles que WeChat. Le grand écran avec le superbe affichage est extrêmement critique pour les appels vidéo. Cet appareil est livré avec un grand écran audiovisuel de 6,75 pouces avec un rapport d’écran élevé. Cet écran facilite l’affichage de textes plus grands ce qui rend la navigation plus intuitive. De plus, les appels vidéo et le visionnage de courtes vidéos et de films sont désormais plus intéressants. De plus, Huawei a également conçu une gradation intelligente, un écran lumineux et un mode e-book pour cela. Cet appareil peut identifier l’environnement et modifier la luminosité de l’écran.

En plus d’un écran décent, l’Enjoy 60 est également livré avec un excellent haut-parleur. La qualité sonore du Huawei Enjoy 60 a été repensée grâce à la technologie HUAWEI SuperSound. Une fois ajusté, le volume maximal peut atteindre 86 dB, ce qui convient très bien à certains parents et aînés. Il est apaisant tout en conservant une bonne qualité sonore. Dans l’ensemble, cela améliore l’expérience de visionnage des drames et des vidéos. Pour ceux qui aiment utiliser des écouteurs pour écouter de la musique et regarder des drames seuls, Huawei Enjoy 60 permet également des effets sonores simulés sur l’environnement du ciel à 9.1 canaux. Mettez des écouteurs pour obtenir des sons à 9 + 1 canaux et même générer un effet sonore de canal ciel.

Batterie

Le principal facteur qui a le plus d’impact sur l’utilisation quotidienne d’un appareil mobile est la durée de vie de la batterie. Le Huawei Enjoy 60 est doté d’une très grande batterie de 6 000 mAh qui peut être utilisée toute une journée sans recharge. Vous pouvez jouer à des jeux en toute confiance et ne plus avoir à vous soucier de manquer d’autonomie ou de perdre le contact lorsque vous êtes absent. Pour les utilisateurs qui ne se soucient que de passer des appels et d’envoyer des messages sur les plateformes de médias sociaux, facturer une fois tous les trois jours est juste suffisant.

Cet appareil ne peut pas tout avoir, la capacité de charge fait partie de ces choses qu’il n’a pas. Cet appareil prend en charge la charge ultra rapide de 22,5 W de Huawei. Cela indique qu’il vous faudra pas mal de temps pour remplir sa monstrueuse batterie de 6000 mAh. Cependant, la bonne nouvelle est qu’une charge de 10 minutes peut vous donner trois heures de temps de film. C’est suffisant pour effectuer des activités quotidiennes régulières sur un téléphone mobile.

En même temps, il peut également inverser les écouteurs, les bandes et d’autres gadgets. Vous n’aurez plus à vous soucier de ces petits appareils à court d’énergie grâce à la méga batterie de 6000 mAh de cet appareil. Il peut être surnommé une batterie portable dissimulée.

Caméra

Huawei Enjoy 60 utilise un appareil photo principal haute définition de 48 MP et un incroyable capteur 1/2 pouce. Cela améliore la plage dynamique et l’effet de faible luminosité de l’image. L’image est également plus propre, manque de bruit et est beaucoup plus claire. L’objectif de profondeur de champ indépendant du pixel et son algorithme unique peuvent facilement produire un effet de flou comparable à celui d’un appareil photo. Cela indique que les utilisateurs n’ont plus à se soucier de l’encombrement de l’arrière-plan lorsqu’ils prennent des photos.

Huawei Enjoy 60 dispose également d’une caméra frontale de 8 MP avec un algorithme d’embellissement de la peau intégré et des effets de flou. Cela rend le sujet principal plus apparent lors de la prise de selfies et les rend plus attrayants et naturels.

IA et stockage

Ce téléphone mobile d’entrée de gamme intègre également des algorithmes d’IA, la capture de mouvement AI, l’amélioration de l’image, la synthèse multi-images et d’autres fonctions. Ce sont des fonctionnalités qui viennent généralement avec les téléphones mobiles phares. Avec une vitesse d’obturation rapide, vous pouvez capturer clairement l’image souhaitée à tout moment, n’importe où. Le Huawei Enjoy 60 utilise également un modèle de profondeur qui a été formé à des millions de niveaux et des technologies de segmentation d’image de pointe. Il contient 8 types d’identification de contenu et 22 types de catégorisation de scène, offrant une optimisation au niveau des pixels et rendant les images obtenues plus belles.

Huawei Enjoy 60 est également livré avec un énorme espace de stockage de 256 Go. Cela peut conserver tous les enregistrements de l’utilisateur et ne plus avoir besoin de supprimer des images et des applications en raison du manque d’espace. Même le stockage simultané de 340 épisodes de séries télévisées/120 films haute définition ne pose aucun problème. Lorsque vous avez du temps libre, vous pouvez télécharger deux émissions de télévision et regarder des films quand vous le souhaitez, que ce soit en déplacement ou en déplacement.

Logiciel et prix

En termes de système, Huawei Enjoy 60, comme le Huawei P60 et Mate X3, est également livré avec HarmonyOS 3. Cet appareil a les mêmes niveaux de confidentialité et de sécurité que les modèles phares. La nouvelle fonctionnalité de carte peut créer des raccourcis uniques sur le bureau. Avec cette fonctionnalité, tout ce dont vous avez besoin sur le téléphone mobile est à portée de main. Par ailleurs, ce téléphone mobile prend en charge les liens multi-appareils, les appels fluides et d’autres fonctionnalités. Cela rend la connexion entre des contacts spécifiques beaucoup plus facile et fluide. Les utilisateurs peuvent réaliser des appels vidéo clairs et l’appareil peut se connecter avec des tablettes, des téléviseurs, d’autres téléphones mobiles et d’autres appareils.

Le Huawei Enjoy 60 dispose d’un mode simple intégré, qui mérite d’être remarqué. L’interface utilisateur est plus simple une fois activée. Les anciens utilisateurs le trouveront plus facile à utiliser en raison du grand texte, des icônes et des commandes de volume.

En termes de prix, le Huawei Enjoy 60 dispose de deux options de stockage. L’option 128 Go coûte 1299 yuans (190 $) tandis que le modèle 256 Go coûte 1499 yuans (220 $)

Conclusion

En général, Huawei Enjoy 60 est un appareil qui permet aux utilisateurs de profiter de la beauté, de la facilité d’utilisation et de l’utilité à un prix très bon marché. Il a une grosse batterie de 6000 mAh, un design phare élégant, un stockage important et un grand volume. À ce prix, les utilisateurs peuvent profiter d’une belle expérience fusionnant la technologie et la mode. Grâce au système HaromnOS 3, cet appareil est livré avec certaines fonctionnalités système phares. Ce téléphone mobile sera très utile aux anciens utilisateurs, aux jeunes fans et aux personnes à la recherche d’un bon appareil à petit budget. Vous pouvez avoir un téléphone mobile de haute qualité qui répond pleinement à tous vos besoins quotidiens à un prix très bas