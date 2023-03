Pratique : Fitness Stats 2 ajoute des moyennes personnalisées, des comparaisons et plus encore aux totaux d’activité à vie

Fitness Stats a été lancé à l’origine en 2020 comme un moyen simple et pratique de voir les détails de votre activité à vie dans 12 catégories, y compris le temps d’exercice, les calories, les pas, le cyclisme, la course, la marche et les entraînements de natation (c’est maintenant plus de 20). Aujourd’hui, l’application a reçu une mise à jour majeure avec une nouvelle façon de comparer votre activité en fonction de périodes personnalisées, de voir des moyennes sur des jours, des semaines, des mois et des années, des statistiques supplémentaires, un partage personnalisé, etc.

J’ai testé Fitness Stats 2 ces dernières semaines et j’ai vraiment apprécié la grande mise à jour !

La dernière conception conserve la simplicité d’utilisation de l’interface utilisateur d’origine tout en ajoutant une barre d’onglets en bas pour « Totaux », la nouvelle option « Comparer » et « Paramètres ».

Pour l’écran principal des totaux, le design est coloré et simple comme l’original mais avec plus de catégories que jamais. Il y a 27 statistiques à vérifier, certaines des plus récentes étant Workout Elevation Climbed, Flights Climbed, Ski / Snowboarding, Strength Training, HIIT, Mindful Minutes, Mind & Body, et plus encore.

Vous pouvez appuyer sur les dates bleues juste en dessous de « Totaux à vie » en haut pour modifier la période de temps avec quelques boutons rapides pour sept options courantes. Pour les onglets Totaux et Comparer, vous obtenez un nouveau « Sélecteur de dates rapide » qui est si facile à utiliser.

Nouvelle fonctionnalité de comparaison

La nouvelle fonctionnalité de comparaison avec Fitness Stats est un peu comme la fonctionnalité Tendances d’Apple dans l’application Fitness native, sauf qu’elle offre de nombreuses autres catégories et la possibilité de personnaliser les plages de dates que vous utilisez. Il est ainsi beaucoup plus facile d’obtenir les données spécifiques que vous recherchez.

Voici un aperçu de la fonction de comparaison :

Voici mon dernier mois d’août vs janvier révélant pleinement à quel point j’étais moins actif ????.

Personnalisation

Une autre partie intéressante de la dernière version est la possibilité de personnaliser votre expérience. Vous pouvez choisir les statistiques que vous souhaitez afficher ou masquer, masquer les statistiques avec des valeurs 0, modifier le thème de couleur en dégradé au lieu de la conception de couleur de bloc solide d’origine et basculer entre km et miles.

Partage personnalisé

Le partage a été mis à jour avec Fitness Stats 2. Lorsque vous appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit de l’application, vous obtenez un aperçu soigné avec la possibilité d’ajouter/supprimer facilement des statistiques avec des bascules avant de partager vos données.

Confidentialité

Fitness Stats est une application 100% privée. Vos données de santé ne sont jamais vendues ou partagées avec des tiers.

Auto-compassion

Pour moi, un aspect très important de l’utilisation d’une application comme celle-ci est de s’assurer de l’utiliser de manière constructive et non destructive.

Par exemple, au lieu de m’en vouloir et de répéter des idées comme « J’ai échoué cet hiver » à être aussi actif et en bonne santé que je l’étais les mois précédents, je raconte activement une histoire utile.

Cela pourrait ressembler à quelque chose comme : « J’ai choisi de me reposer davantage pendant ces mois d’hiver et je peux utiliser ces données de comparaison pour m’aider à être plus cohérent avec l’activité à l’avenir en établissant un plan pour ce qu’il faut faire lorsque les saisons changent. »

Lorsque j’aborde les statistiques de fitness ou toute donnée de fitness/santé, y compris mes bagues Apple Watch ou l’application Apple Fitness, cela me semble utile, encourageant, inspirant plutôt que déprimant ????.

Gentler Streak est une application qui peut être un excellent compagnon pour Fitness Stats qui aide à se concentrer.

Récupérez les statistiques de fitness 2

Après avoir testé Fitness Stats 2, je l’ai tellement apprécié que je l’ai acheté moi-même. Vous pouvez le télécharger maintenant sur l’App Store avec un achat intégré à partir d’un achat unique de 2,99 $ pour déverrouiller toutes les fonctionnalités avancées de la mise à jour majeure.

Si vous souhaitez donner un pourboire au développeur indépendant Rahul Matta et aider à soutenir son travail futur, vous pouvez effectuer un achat unique de 4,99 $ ou 9,99 $ pour Fitness Stats au lieu de 2,99 $. Rahul crée également l’application très appréciée Tempo for Runners.

Noté par Rahul :

Fitness Stats 2 est gratuit pour les utilisateurs qui ont récemment téléchargé l’application et payé pour l’obtenir sur l’App Store.

Pour les personnes qui ont initialement téléchargé l’application gratuitement, Fitness Stats 2 nécessitera un achat unique pour déverrouiller toutes les fonctionnalités avancées. Cette tarification est flexible et les utilisateurs choisissent ce qu’ils veulent payer : 2,99 $, 4,99 $ ou 9,99 $.

Et consultez le message d’annonce ici.

