La nouvelle technologie NVIDIA permet aux entreprises de créer leur propre IA

« L’ère de l’IA » a commencé ! Lorsque ChatGPT a été présenté au grand public en novembre de l’année dernière, il a déclenché une révolution et changé la façon dont le monde fonctionne. L’IA utilise un langage naturel pour fournir des réponses rapides à la plupart de vos requêtes. Cela a changé le monde ! Si l’on pensait que la nouvelle étape pour la technologie était d’entrer dans le métaverse, maintenant tout le monde sait que l’IA est la prochaine grande chose. ChatGPT indique une révolution pour l’éducation, le travail et aussi pour les assistants numériques. Avec l’essor et le succès d’OpenAI, les géants veulent s’emparer d’une part de ce gâteau. La plupart des grandes technologies ont annoncé des efforts dans le domaine de l’IA. Ainsi, ils sont exécutés pour développer et fournir des forces d’IA. Google, par exemple, a lancé sa solution Bard. Maintenant, NVIDIA veut explorer l’IA, mais d’une manière différente. L’entreprise fournira des outils à toutes les entreprises qui souhaitent également créer leurs propres solutions d’IA.

NVIDIA offrira aux entreprises la possibilité de créer leur propre IA avec des objectifs spécifiques

Outre les géants de la technologie, nous voyons également l’IA entrer dans d’autres segments. Au cours des derniers jours, nous avons entendu parler de l’intention de GM d’introduire la technologie ChatGPT sur ses véhicules. D’autres entreprises comme Adobe, AT&T, BMW et BYD veulent également une part de ce gâteau. NVIDIA est prêt à servir toutes les entreprises intéressées par l’IA avec des solutions intelligentes.

Les nouveaux services cloud de l’entreprise, les AI Foundations, permettront aux entreprises qui manquent de temps et d’argent de développer leurs propres modèles à partir de zéro pour «construire, affiner et exploiter des modèles de langage étendus personnalisés et des modèles d’IA génératifs». Ces modèles incluent NeMo, qui est le moteur de génération de texte en image de NVIDIA, et le concurrent DALL-E 2 ; BioNémo. Il s’agit d’un fork axé sur la découverte de médicaments et de molécules du modèle NeMo conçu pour la communauté de la recherche médicale. Il a également Picasso, une IA capable de générer des images, des vidéos et des « applications 3D ».

Les deux saveurs sont toujours en accès anticipé et Picasso reste en avant-première privée. Ils fonctionnent sous la nouvelle solution de NVIDIA et, à terme, seront accessibles via un portail en ligne. Grâce à cette technologie, les entreprises pourront créer une IA avec leurs propres bases de données d’informations et les former spécifiquement. La solution de NVIDIA peut aider les autres à créer une IA avec des fonctionnalités spécifiques pour des besoins distincts.

NVIDIA a annoncé un partenariat avec . Le site Web utilisera Picasso pour créer des objets 3D à partir d’invites de texte. La société s’est également associée à Adobe. L’objectif est d’intégrer de nombreuses fonctionnalités de Picasso dans les applications de la suite Adobe telles que Photoshop, Premiere Pro et After Effects.