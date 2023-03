Les spécifications du Huawei MatePad 11 2023 ont été révélées !

Huawei est de retour ! La marque chinoise se prépare à lancer une pléthore de nouveaux produits. Il s’agit notamment de la très attendue série Huawei P60. Cependant, de plus en plus d’appareils arrivent comme le Huawei Mate X3 pliable et l’Enjoy 60. Maintenant, il semble que la marque pourrait également présenter le Huawei MatePad 11 2023 à la même date. Aujourd’hui, un ensemble de spécifications divulguées a émergé, révélant ce que nous pouvons attendre de la nouvelle liste.

Caractéristiques du Huawei MatePad 11 2023

La nouvelle fiche technique divulguée est une gracieuseté du pronostiqueur Digital Chat Station. Selon lui, le Huawei MatePad 11 2023 embarquera un écran LCD de 11 pouces 2 560 x 1 600 avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Malgré son nom « 2023 », le téléphone contient l’ancien processeur Qualcomm Snapdragon 870. Ce chipset a été largement utilisé sur les tablettes mais commence à se faire vieux. Quoi qu’il en soit, il offrira toujours des performances acceptables et est bien meilleur que la plupart des processeurs de milieu de gamme disponibles sur le marché. Le processeur sera associé à 8 Go de RAM. Du côté du stockage, il y aura 128 Go ou 256 Go.

Batterie modérée avec charge lente

Le pronostiqueur confirme également une batterie modérée de 7 250 mAh avec une charge de seulement 22,5 W. Il est plus grand que la plupart des smartphones, mais en gardant à l’esprit que le Huawei MatePad 11 2023 aura un panneau de 11 pouces avec une haute résolution et que la batterie n’est pas trop grande. À titre de comparaison, l’Oppo Pad 2 a une capacité de batterie de 9 510 mAh. La charge est également lente pour les smartphones et une tablette comme celle-ci. Nous supposons que Huawei veut en faire une tablette économique avec un chipset puissant. Si tel est le cas, la charge est comparable à celle des offres de milieu de gamme. En termes de logiciel, l’ardoise exécutera HamonyOS 3.1.

Malheureusement, il n’y a pas de détails concernant les spécifications de la caméra. Nous nous attendons à ce que le Huawei MatePad 11 2023 apporte un seul appareil photo principal et un autre pour les selfies et les appels vidéo. Selon les rumeurs, l’appareil apporterait une « version à écran souple ». Le rapport indique qu’il pourrait s’agir d’une variante de matière mettant l’accent sur l’écriture manuscrite avec un stylet. L’appareil se vendra en quatre couleurs – violet, noir, bleu et blanc.

La tablette sera lancée en supplément lors de l’événement du 23 mars. Après tout, les regards seront tournés vers les prochains Huawei P60 et P60 Pro. Les appareils sont prêts à faire leurs débuts en impressionnant les caméras avec l’expertise de Huawei.