Le gestionnaire de mots de passe NordPass permet désormais aux utilisateurs de stocker et de gérer les clés d’accès

L’année dernière, Apple a introduit la prise en charge des clés d’accès avec iOS 16 et macOS Ventura. La technologie a été créée par l’Alliance FIDO en partenariat avec Apple, Google et Microsoft, et vise à remplacer les mots de passe traditionnels par de nouvelles méthodes de connexion sans mot de passe plus sécurisées. Désormais, la prise en charge des clés d’accès est également disponible dans le gestionnaire de mots de passe NordPass.

NordPass fonctionne désormais avec des clés d’accès

NordPass, le gestionnaire de mots de passe créé par la même société qui fournit le populaire NordVPN, a annoncé jeudi que son application prend désormais en charge les clés de sécurité. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de NordPass peuvent stocker et gérer leurs clés d’accès pour les utiliser sur des sites Web et des applications compatibles.

« Avec Microsoft, Apple et Google à la tête de la vision des clés de sécurité et que divers sites Web commencent seulement à utiliser des clés de sécurité pour l’authentification en ligne, la nouvelle version de NordPass aidera les internautes à s’adapter facilement à cette évolution du marché sans compromettre la sécurité et la commodité », a déclaré la société. dans un rapport.

La prise en charge de Passkey pour NordPass a été annoncée pour la première fois en janvier et est désormais disponible pour les particuliers et les entreprises. Cela permet aux utilisateurs d’accéder à leurs clés d’accès sur différents appareils et plates-formes sur lesquels NordPass est disponible, notamment iOS, macOS, Windows, Android et Linux.

Pour rendre le processus d’utilisation des clés d’accès encore plus transparent, NordPass propose également l’intégration des clés d’accès pour ses extensions Firefox et Google Chrome. Selon la société, la prise en charge de Safari d’Apple arrivera plus tard cette année.

Qu’est-ce qu’un mot de passe exactement ?

Les clés de passe s’appuient sur la biométrie combinée à la cryptomonnaie à clé publique pour vous authentifier, et à aucun moment un mot de passe n’est impliqué. Après tout, les mots de passe sont une approche de plus en plus horrible de la sécurité. Ils exposent les utilisateurs aux attaques de phishing, à la révélation de leurs données lors de fuites de données, etc.

La clé numérique créée au cours de ce processus est entièrement chiffrée de bout en bout et n’est jamais stockée sur un serveur Web ; chaque clé d’accès que vous créez est unique pour cette application, ce site Web ou ce service. En utilisant la combinaison de la biométrie et de la clé cryptographique, le processus de clé de passe supprime complètement les mots de passe.

Sur iOS et macOS, les clés d’accès sont stockées par défaut dans le trousseau iCloud et sont accessibles via l’authentification Face ID ou Touch ID. En plus de NordPass, 1Password a également annoncé qu’il travaillait pour ajouter la prise en charge des clés d’accès.

Vous pouvez trouver plus de détails sur NordPass sur le site Web de la plateforme.

