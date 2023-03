Le navigateur Web Brave apporte la fonctionnalité Firewall + VPN à sa version de bureau

Le navigateur Web axé sur la confidentialité Brave a récemment travaillé sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités, mais cette fois, il apporte une fonctionnalité déjà disponible dans la version mobile du navigateur à la version de bureau. La dernière version de Brave Browser est livrée avec Firewall + VPN, qui crypte et protège les données de l’utilisateur lorsqu’il navigue sur le Web.

Pare-feu + VPN de Brave

Avec le pare-feu + VPN de Brave, les utilisateurs peuvent rester privés lorsqu’ils naviguent sur des sites Web et même sur d’autres applications. Il bloque les trackers sur chaque page Web, vous pouvez donc rester anonyme entre différents sites Web. Plus que cela, le VPN de Brave est extrêmement simple et facile à configurer. Voici tout ce qu’il fait lorsqu’il est activé :

Masquez votre adresse IP

Changez votre emplacement en ligne

Empêchez votre FAI d’espionner votre activité

Accédez à votre contenu préféré où que vous soyez

Protégez votre trafic Internet sur les applications en dehors du navigateur Brave

Un autre avantage intéressant de Brave Firewall + VPN est qu’il fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 500 Mbps, de sorte que la plupart des utilisateurs ne remarqueront aucun ralentissement lors du chargement de sites Web et du téléchargement de fichiers plus petits. Brave offre également une assistance 24h/24 et 7j/7 pour les clients.

Nous avons simplifié au maximum le processus de configuration de Brave Firewall + VPN. Ne vous inquiétez pas de télécharger des applications supplémentaires ; ouvrez simplement le menu des paramètres dans le navigateur Brave sur ordinateur ou mobile, et basculez sur VPN. Vous serez ensuite redirigé vers account.brave.com, où vous pourrez facilement terminer la configuration.

Brave Firewall + VPN coûte 9,99 $ par mois ou 99,99 $ par an. Selon les développeurs, la fonctionnalité est en cours de déploiement « dans diverses régions » pour les applications macOS et Windows.

En savoir plus sur Brave Browser

Plus tôt ce mois-ci, Brave a annoncé Summarizer, une nouvelle fonctionnalité de Brave Search qui utilise l’intelligence artificielle pour générer un bref résumé lié à ce que l’utilisateur recherche en fonction de plusieurs sources. La réponse générée par l’IA est affichée juste au-dessus des résultats Web et inclut même les sources utilisées pour ce morceau de texte.

Vous pouvez télécharger Brave gratuitement sur son site officiel. La version iOS est disponible sur l’App Store.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :