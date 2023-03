Les tests Apple ont reconstruit Apple Maps dans six nouveaux pays d’Europe centrale

Apple teste une extension majeure de l’expérience Apple Maps repensée et reconstruite pour les nouveaux utilisateurs à travers l’Europe. Avec cette expansion, Apple teste maintenant le nouveau design Apple Maps dans six nouveaux pays d’Europe centrale…

Comme d’habitude, cette extension a été repérée pour la première fois par Justin O’Beirne, cartographe et expert Apple Maps. O’Beirne souligne que la nouvelle expérience Apple Maps est actuellement testée publiquement dans les pays suivants :

L’Autriche

Croatie

Tchéquie

Hongrie

Pologne

Slovénie

C’est la dix-huitième fois qu’Apple étend la disponibilité de ses nouvelles données Apple Maps depuis son lancement avec iOS 12 en 2018. O’Beirne déclare :

Une fois l’extension #18 disponible pour tous les utilisateurs d’Apple Maps, la nouvelle carte d’Apple couvrira 21,6 % de la superficie terrestre et 11,7 % de la population mondiale (c’est-à-dire 927 millions de personnes dans le monde) dans trente-deux pays.

L’expérience Apple Maps repensée et reconstruite a été lancée dans certaines régions des États-Unis en 2018 parallèlement à la sortie d’iOS 12. Apple a annoncé qu’elle avait achevé le déploiement aux États-Unis en juin 2020, et une expansion en Europe a commencé peu de temps après.

Apple affirme que la nouvelle conception d’Apple Maps offre aux utilisateurs une navigation plus rapide et plus précise, des détails améliorés, une meilleure couverture routière, etc. Sur la base des calendriers de publication précédents, O’Beirne s’attend à ce que l’expérience Apple Maps repensée et reconstruite soit officiellement lancée dans ces six pays d’Europe centrale le mois prochain.

