Liste des téléphones Sony Xperia éligibles à la mise à jour Android 13 [Mise à jour]

Google a récemment publié la version stable d’Android 13 pour ses téléphones Pixel. Et cela marque le début de la mise à jour Android 13 pour les appareils d’autres OEM. Et en ce qui concerne Sony, l’OEM n’a pas commencé les tests bêta ou les mises à jour publiques, mais nous n’aurons pas besoin d’attendre plus longtemps. Si vous avez un téléphone Sony Xperia, vous pouvez vérifier ici l’éligibilité à la mise à jour. Voici une liste des téléphones Sony éligibles pour la mise à jour Android 13.

Android 12 a apporté un nouveau langage de conception et Android 13 le rend encore meilleur. Dans Android 13, les icônes d’applications tierces prennent désormais également en charge le thème dynamique qui adapte la couleur du papier peint en fonction de la palette de couleurs attribuée. Android 13 est livré avec de nombreuses autres fonctionnalités telles que la langue par application, un presse-papiers amélioré, etc.

Mais toutes ces nouvelles fonctionnalités d’Android 13 n’ont de sens que si votre téléphone est éligible à la mise à jour Android 13. Et comme vous le savez, les mises à jour Android pour les téléphones autres que Google suscitent toujours des inquiétudes, notamment Sony Xperia. Jusqu’à présent, Sony n’a rien fait d’officiel quant au moment et aux téléphones Xperia qui recevront la mise à jour Android 13. Mais à partir de l’historique et de la politique de mise à jour, nous pouvons faire des hypothèses.

Sony sort un nombre limité de nouveaux modèles chaque année. Et cela nous aide à identifier facilement les téléphones Xperia qui recevront la nouvelle mise à jour majeure d’Android. C’est également un avantage pour Sony, car ils n’ont pas à se soucier de développer de nouvelles mises à jour pour trop de modèles.

En ce qui concerne l’historique des mises à jour Android pour les téléphones Xperia, Sony a déployé au moins deux mises à jour Android majeures pour ses téléphones phares et haut de gamme de milieu de gamme. Et nous nous attendons à ce que Sony continue ou même mieux. Certaines marques proposent également trois mises à jour Android majeures.

Donc, en gardant tout à l’esprit, nous avons compilé une liste des téléphones Sony Xperia pris en charge par Android 13 que vous pouvez consulter ci-dessous.

Remarque : La liste mentionnée ci-dessous n’est pas la liste officielle. Il s’agit d’une liste attendue basée sur la politique de mise à jour et l’historique des mises à jour Android pour les téléphones Xperia.

Téléphones Sony Xperia qui devraient recevoir la mise à jour Android 13 :

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia Pro-I

Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 10 III

et modèles à venir

Il s’agit de la liste attendue et de fortes chances d’obtenir la mise à jour d’Android 13 dans les prochains jours. Il existe deux autres téléphones Sony qui pourraient obtenir Android 13, mais les chances sont moindres. Je parle du Xperia 10 III Lite et du Xperia 1 II. Comme il s’agit d’une liste attendue de téléphones Xperia, il peut y avoir quelques différences par rapport à la liste officielle de Sony. Mais nous ne savons pas quand une liste officielle sera disponible.

Xperia 1 IV, Xperia 10 IV et Xperia Pro-I sont presque confirmés pour obtenir la nouvelle mise à jour car ce sont les derniers téléphones de Sony. Et Sony a confirmé l’année dernière que Xperia 1 III recevra au moins deux mises à jour majeures, et Android 13 est la deuxième mise à jour pour le téléphone.

Comme Xperia 10 II, qui est un téléphone de milieu de gamme, a reçu deux mises à jour majeures, Xperia 5 III et Xperia 10 III devraient également recevoir le même nombre de mises à jour majeures.

Ces téléphones Sony Xperia devraient donc recevoir la mise à niveau Android 13. Le calendrier de déploiement n’est pas confirmé, il pourrait intervenir plus tard cette année ou l’année prochaine selon le modèle d’appareil.

