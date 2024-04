Les prochains créateurs de Stellar Blade, le prochain grand jeu pour PS5, arriveront aussi sur mobiles

Sur le site Web de Shift-Up, les créateurs du très attendu titre pour PS5, on peut voir qu’ils recherchent du personnel pour leur nouveau jeu d’action et de science-fiction urbaine AAA.

Les créateurs de Stellar Blade travaillent déjà sur un nouveau jeu qui sortira sur consoles, PC et mobiles

Les amateurs de jeux vidéo sur consoles et PC sont sans doute avertis des prochaines sorties majeures pour les principales plateformes. Vous savez donc déjà que la prochaine grande sortie pour la PS5 sera Stellar Blade, un titre qui sortira exclusivement pour la console de Sony à la fin de ce mois d’avril. Le jeu a attiré l’attention de la communauté tant pour ses qualités que pour la controverse suscitée par l’apparence de l’héroïne et ses inspirations plus qu’évidentes.

Le prochain jeu de Shift-Up, les créateurs de Stellar Blade, est également en cours de développement pour les mobiles

Comme l’a rapporté Gematsu, sur le site Web de Shift-Up, les responsables de Stellar Blade et du nouveau projet mystérieux dont nous parlons dans ce post cherchent à pourvoir plusieurs postes vacants pour développer ledit nouveau jeu vidéo. Sur ce titre, il est déjà clair qu’il s’agit d’un jeu d’action de science-fiction urbaine et qu’il sera classé AAA. Par conséquent, nous pouvons affirmer qu’il ne s’agit pas précisément d’un projet mineur.

Comme nous l’avons dit précédemment, ce prochain titre du studio devrait sortir sur consoles (les plateformes spécifiques sont encore inconnues), PC et mobiles, ce qui nous rend plus attentifs à ce nouveau jeu des créateurs du prochain Stellar Blade, qui sortira exclusivement sur la PS5 le 26 avril. Un autre détail intéressant du nouveau projet mystérieux du développeur est le fait qu’il est développé avec l’Unreal Engine.

La liste des postes vacants que Shift-Up espère pourvoir indique qu’ils recherchent un programmeur (artiste technique), des artistes (concepteur de monstres, concepteur de personnages et animateur) et un concepteur (scénariste) pour travailler sur ce jeu. Nous verrons quelle forme prendra ce nouveau titre des créateurs du très attendu Stellar Blade et du célèbre Goddess of Victory: NIKKE, un titre reconnu sur le marché des mobiles.