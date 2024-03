Tous ces jeux Xbox Cloud Gaming peuvent déjà être joués avec un clavier et une souris

Certains jeux Xbox Cloud Gaming permettent déjà d’utiliser la méthode de contrôle traditionnelle des PC, pour cela, ils devront être exécutés en plein écran.

Logo de Xbox.

Nous avons déjà parlé de Microsoft Cloud Gaming sur Netcost-security.fr. Nous avons un guide complet pour l’utiliser sur Android, car c’est Microsoft lui-même qui a récemment déclaré qu’il n’envisage pas de lancer une application Xbox Cloud Gaming pour iPhone et iPad. Cela est dû au faible marge de manœuvre pour monétiser le service sur les systèmes d’Apple.

Quoi qu’il en soit, selon 9to5Google, une excellente nouvelle nous parvient : Xbox Cloud Gaming prend en charge l’utilisation du clavier et de la souris, quelque chose que les utilisateurs qui exécutaient les jeux compatibles avec le Cloud Game Pass depuis un navigateur ne pouvaient pas faire jusqu’à présent. Cependant, tout ce qui brille n’est pas de l’or.

Clavier et souris disponibles pour quelques-uns

Selon les informations publiées par le média, pour le moment, cette amélioration n’est pas disponible pour tous les jeux et n’est accessible que via une version bêta. Pour l’instant, il semble également que les seuls navigateurs pris en charge soient Google Chrome et Microsoft Edge. Depuis ceux-ci, vous devez accéder au site Web du cloud Xbox, à partir duquel les utilisateurs pourront jouer en utilisant leur navigateur tant qu’il est compatible.

La fonctionnalité est disponible gratuitement pour tout le monde, mais si vous voulez l’utiliser, vous devrez l’activer. Pour ce faire, vous devrez vous rendre sur votre profil Microsoft et, dans la section Paramètres, cliquer sur Caractéristiques en avant-première. À partir de là, certains jeux seront disponibles pour utiliser l’entrée clavier et souris.

Les jeux qui sont disponibles pour utiliser cette méthode de contrôle, pour le moment, sont les suivants :

Fortnite

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Enfin, il est à noter que les jeux en streaming doivent être exécutés en plein écran pour pouvoir utiliser le clavier et la souris.