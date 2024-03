Death Stranding et les deux derniers Resident Evil pour iPhone, iPad et Mac sont à moitié prix

Si vous êtes utilisateur des appareils compatibles Apple, vous avez maintenant une excellente opportunité d’obtenir ces jeux à prix réduit

Death Stranding, Resident Evil 4: Remake et Resident Evil Village sont en promotion sur iOS, iPadOS et macOS

Sans aucun doute, l’une des grandes nouvelles dans le monde des jeux mobiles l’année dernière a été l’annonce que des titres aussi importants que Death Stranding, Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village, entre autres, arriveraient sur l’iPhone 15 Pro. Ces jeux sont déjà disponibles sur ladite gamme des iPhone 15, mais également sur d’autres appareils Apple, tels que l’iPad et le Mac, mais ce n’est pas de cela dont nous venons vous parler dans cet article.

Pour être exact, Apple a lancé de nouvelles offres et parmi elles, nous pouvons trouver les trois grands jeux mentionnés précédemment. Exactement, si vous êtes utilisateur d’un des appareils compatibles Apple avec ces titres (c’est-à-dire tout ce qui est un iPhone 15 Pro ou d’autres modèles supérieurs sous iOS, tandis que pour iPadOS, vous aurez besoin d’un iPad avec puce M1 ou supérieure), c’est peut-être le moment parfait pour ajouter à votre bibliothèque de jeux Death Stranding, Resident Evil 4 Remake ou Resident Evil Village, ou tous les trois.

Death Stranding, Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village sont à moitié prix sur iOS, iPadOS et macOS

Don’t miss some of our favorite Mac games—at special prices for a limited time:@LiesofP@REGames Village@HKdevblog (Stray)@FallenLeafSA (Fort Solis)@HIDEOKOJIMA_EN (DEATH STRANDING DIRECTORS CUT) Explore the Mac App Store: https://t.co/yR1mhKuvXn pic.twitter.com/gwDO1X3D3u — App Store (@AppStore) 9 mars 2024

Comme nous le disons dans le titre et cet en-tête, les trois titres mentionnés bénéficient d’une réduction de 50% qui les met à moitié prix, que ce soit pour acheter le jeu sur l’App Store, comme c’est le cas de Death Stranding Director’s Cut, ou débloquer le jeu complet après le téléchargement gratuit de l’application en question, comme c’est le cas pour les deux titres de la saga emblématique de Capcom. De plus, il convient de mentionner que, tandis que les sorties de Death Stranding et Resident Evil 4 Remake étaient universelles sur tous les appareils Apple compatibles, Resident Evil Village est la même application pour iOS et iPadOS, mais c’est une autre version pour macOS (mais bon, toutes ces versions sont également réduites en prix).

Par conséquent, vous pouvez maintenant obtenir Resident Evil 4 Remake en version complète, et à l’intérieur de l’application même, sur l’App Store, tant pour l’iPhone que pour le Mac et l’iPad (avec sauvegarde synchronisée), à un prix réduit de 29,99 euros, tandis que certaines de ses extensions sont également à prix réduit. Dans le cas de Resident Evil Village, sur iOS et iPadOS sur des appareils compatibles, l’achat du jeu complet passe à 15,99 euros et plusieurs de ses extensions sont également moins chères. Évidemment, tout cela s’applique également à la version pour Mac. Death Stranding Director’s Cut, qui est également un achat universel, coûte maintenant 22,99 euros sur tous les appareils Apple compatibles.

Enfin, il convient de mentionner que, apparemment, ces offres ainsi que celles qui sont actuellement actives sur lesdits appareils Apple prendront fin le 2 avril prochain. Il convient de mentionner que pour le Mac, vous pourrez également trouver d’autres jeux en promotion, tels que Lies of P et SnowRunner, par exemple.