Comment l’incendie qu’a subi Cecotec dans ses entrepôts de Valencia peut-il vous affecter

Rien de moins que six des sept navires de Cecotec à Sollana (Valence) ont été touchés

Une image de l’incendie subi par Cecotec dans ses entrepôts de Sollana | Consorci Provincial de Bombers de València

Si vous êtes un client convaincu ou un fan de la marque espagnole Cecotec, vous devriez probablement être inquiet aujourd’hui. Pas tant pour les activités du fabricant valencien, largement connu pour ses robots aspirateurs ainsi que pour un catalogue de plus en plus fourni de produits et d’appareils électroménagers de cuisine, mais plutôt parce qu’en effet, un énorme incendie a affecté les installations de l’entreprise à Sollana, où se trouvaient en grande partie ses équipes de stockage, de logistique et de services techniques.

Comme l’ont rapporté nos collègues de Xataka, qui ont pu contacter des représentants de Cecotec ainsi que le Consorci Provincial de Bombers de València, le rapport des dommages inclut six des sept navires que possède Cecotec dans la municipalité valencienne de Sollana, affectés d’une manière ou d’une autre par le feu déclaré à 15h43 le dimanche 7 avril dernier.

À l’heure actuelle, l’incendie a été maîtrisé et éteint. Heureusement, la date et l’heure de l’incendie ont contribué à minimiser les dommages personnels, car il s’agissait d’un dimanche et qu’il n’y avait donc pas d’employés sur les lieux, et donc pas de victimes de quelque nature que ce soit.

📸Noves imatges incendi industrial a Sollana. L’incendi ha tingut una ràpida propagació, afectant fins al moment quatre naus totalment i una parcialment, totes de la mateixa empresa. pic.twitter.com/HaVHQTljIJ — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) 7 avril 2024

Cependant, comme on peut le voir dans les publications des pompiers de Valence, la partie matérielle a été considérablement touchée puisque l’incendie « a évolué très rapidement », avec un total de cinq navires brûlés et un autre partiellement affecté. Selon Cecotec, le navire de plus grande taille a été sauvé, de sorte que les opérations de l’entreprise sont garanties bien qu’avec les contretemps logiques que nous pouvons tous attendre.

Cecotec a perdu une partie de ses stocks d’appareils électroménagers, ainsi que des pièces détachées et des produits de remplacement, car le fabricant lui-même a signalé que son usine de service technique est la plus touchée, où les produits défectueux ou présentant des problèmes étaient réparés.

Les navires les plus touchés sont ceux des services de réparation d’appareils électroménagers et de dispositifs, c’est pourquoi Cecotec informe qu’il travaille déjà à la reconstitution des produits, bien que le client doive s’attendre à de légers retards.

Cecotec informe également qu’elle met en place tous les protocoles nécessaires pour réparer les pertes matérielles qui se sont produites et pour pouvoir fournir rapidement tous les dispositifs aux clients, bien qu’elle annonce également que les délais de livraison « seront légèrement affectés ».

Ce sera le principal impact que vous subirez en tant que client. Cependant, vous pourrez toujours contacter les services d’assistance de Cecotec si vous avez un produit en réparation, mais notez que pour des raisons évidentes, ils pourraient être saturés ces prochains jours.