Qu’est-ce que la coupure de la TNT de 2024 et comment préparer votre télévision

Dans ce guide, je vous explique ce qu’est l’extinction de la TNT en 2024, ou du moins ce que signifie ce concept qui gagne en popularité, et les étapes à suivre pour préparer votre téléviseur TNT. Et si vous ne remplissez pas les exigences, je vous propose quelques alternatives pour regarder vos chaînes préférées avec la résolution maximale disponible.

Extinction de la TNT en 2024 ? Qu’est-ce que cela implique ?

Que dois-je faire face à l’extinction de la TNT en 2024 ?

Des changements se profilent dans la télévision numérique terrestre, comme la possibilité de regarder TVE en 4K. Malgré cela, il reste encore un long chemin à parcourir pour des émissions véritablement en ultra haute définition. Une des étapes vers cette amélioration substantielle de la qualité des émissions se produira le 14 février 2024, avec l’extinction de la TNT en 2024. Mais pas de panique : la télévision ne va pas cesser de fonctionner.

Alors, en quoi consiste cette « extinction » ? Fondamentalement, il s’agit de la disparition de toutes les chaînes qui ne diffusent pas en HD de la grille des émissions et de leur indisponibilité. C’est ce que stipule le Journal officiel publié il y a plus d’un an, le 18 janvier 2023 :

Toutes les chaînes de télévision, quel que soit leur domaine de couverture, doivent passer à la haute définition avant le 14 février 2024.

Cela a des implications évidentes. Toute chaîne qui émet en dessous de ce que nous considérons comme haute définition disparaîtra définitivement. Autrement dit, seules les émissions en 720p ou plus survivent. Les autres sont soumises à l’extinction de la TNT.

Il est important de mentionner que la plupart des chaînes diffusent déjà avec cette qualité ou une qualité supérieure. En réalité, il y a de fortes chances que vous regardiez déjà les chaînes en haute définition plutôt que celles diffusées en SD. Par conséquent, ce qui est annoncé comme une « extinction » consiste en réalité à éliminer quelques émissions qui n’ont pas encore été mises à jour aux nouveaux standards de qualité.

Dans la plupart des cas, vous n’aurez pas grand-chose à faire. Ma recommandation est que, à partir du 14 février 2024, vous réaccordiez les chaînes de la TNT sur votre téléviseur. Cependant, si vous regardiez déjà les émissions en HD, la seule chose qui va changer est que les trous des chaînes SD seront vides ou afficheront des messages informatifs.

Et en ce qui concerne la compatibilité ? Évidemment, si vous disposez d’une diffusion en HD et SD d’une même chaîne actuellement, cela signifie que votre téléviseur est entièrement compatible. La seule chose qui se produira après extinction est la perte de la deuxième option. Si vous ne disposez d’aucune chaîne identifiée comme HD, la meilleure solution est de réaccorder la liste complète des émissions pour voir si elles apparaissent.

Si les chaînes HD n’apparaissent pas, même après avoir réaccordé, c’est que votre téléviseur n’est pas compatible. Vous pouvez vérifier cela en recherchant la spécification DVB-T ou DVB-T2 sur votre appareil. Cette norme permet à un téléviseur d’offrir une qualité HD sur les chaînes de télévision avec les codecs H.264 et H.265. Si votre téléviseur a moins de 15 ans, il est probablement compatible. En revanche, s’il est plus ancien, vous devriez probablement vérifier cette donnée et vous pourriez découvrir qu’il n’est pas compatible.

Un autre élément qui doit être compatible est l’antenne. Elle doit être adaptée aux bandes de la TNT et avoir des filtres pour la 4G et la 5G. Attention, comme c’est le cas pour les décodeurs DVB-T et DVB-T2, la plupart des logements disposent déjà d’une antenne compatible.

Que faire si vous n’avez pas de télévision compatible

Lorsque vous constatez que votre téléviseur n’est pas compatible, il existe quelques solutions que vous pouvez envisager pour continuer à regarder la TNT et ce, avec la meilleure qualité :