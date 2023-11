Comment changer de localisation sur iPhone | Guide facile

Salutations, passionnés de l’iPhone et explorateurs numériques! Dans le paysage numérique en constante évolution, où la connectivité ne connaît pas de limites, nos smartphones sont devenus les boussoles qui nous guident à travers les vastes territoires de la technologie.

Parmi les myriades de fonctionnalités, la capacité de modifier nos coordonnées virtuelles a suscité l’intrigue et la nécessité. Que vous soyez un voyageur passionné souhaitant des fonctionnalités spécifiques à un lieu ou simplement en quête de préserver votre vie privée, changer l’emplacement de votre iPhone ouvre un monde de possibilités.

Dans ce guide complet, nous explorons les différentes méthodes disponibles pour savoir comment changer l’emplacement sur votre iPhone, notamment en utilisant les Services de localisation, une application pour changer l’emplacement de votre iPhone, en modifiant le pays ou la région de votre identifiant Apple ou en modifiant votre adresse domicile dans Maps.

Si vous vous demandez comment changer mon emplacement sur mon iPhone, continuez à lire.

Partie 1: Pourquoi changer l’emplacement sur un iPhone?

Avant de présenter formellement les méthodes pour changer l’emplacement sur un iPhone, examinons à quoi elles peuvent servir:

Pour jouer à des jeux basés sur la localisation tels que Pokémon GO, Monster Hunter Now qui dépendent de votre emplacement physique.

Pour élargir vos options de rencontres au-delà des limitations géographiques imposées par certaines applications.

Pour protéger votre vie privée lors de la navigation sur des sites Web et de l’utilisation d’applications en modifiant votre emplacement.

Pour accéder aux bibliothèques de contenu géo-restreint sur les plateformes de streaming.

Pour réduire les chances que l’utilisation liée au GPS épuise votre batterie ou utilise les données.

Pour masquer votre véritable position aux hackers et à toute personne qui pourrait vous espionner.

Partie 2: Comment changer l’emplacement sur un iPhone?

Méthode 1: Changer la région de l’identifiant Apple sur l’iPhone

Changer l’emplacement sur votre iPhone en modifiant la région de votre identifiant Apple est un processus simple qui peut être effectué en quelques étapes. Cela peut être utile si vous voyagez ou déménagez dans un pays différent, ou si vous souhaitez accéder à du contenu de l’App Store ou d’iTunes disponible uniquement dans une région spécifique.

Voici les étapes pour changer la région de votre identifiant Apple sur votre iPhone:

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone.

Appuyez sur votre nom, puis appuyez sur « Médias et achats ».

Appuyez sur « Afficher le compte ». Il se peut que vous soyez invité à vous connecter.

Appuyez sur « Pays/Région ».

Appuyez sur « Changer de pays ou de région ».

Sélectionnez votre nouveau pays ou région, puis examinez les conditions générales.

Appuyez sur « Accepter » dans le coin supérieur droit, puis appuyez à nouveau sur « Accepter » pour confirmer.

Sélectionnez un mode de paiement et saisissez vos nouvelles informations de paiement et votre adresse de facturation, puis appuyez sur « Suivant ». Vous devez entrer un mode de paiement valide pour votre nouveau pays ou région.

Changer l’emplacement sur votre iPhone en modifiant la région de votre identifiant Apple peut entraîner quelques problèmes potentiels dont vous devez être conscient avant de procéder au changement:

Perte d’accès aux achats précédents: Si vous changez de région, vous pourriez ne pas pouvoir télécharger les achats précédents s’ils ne sont pas disponibles dans le store de la région vers laquelle vous faites la transition.

Si vous changez de région, vous pourriez ne pas pouvoir télécharger les achats précédents s’ils ne sont pas disponibles dans le store de la région vers laquelle vous faites la transition. Problèmes liés aux modes de paiement: Lorsque vous modifiez la région de votre identifiant Apple, vous devrez sélectionner un mode de paiement et saisir vos nouvelles informations de paiement et votre adresse de facturation. Vous devez entrer un mode de paiement valide pour votre nouveau pays ou région, et vous pourriez rencontrer des problèmes si votre mode de paiement n’est pas accepté dans votre nouvelle région.

Méthode 2: Utiliser UltFone Changer de localisation

UltFone Changer de localisation est un logiciel qui vous permet de changer l’emplacement de votre iPhone sans le jailbreaker. En quelques clics, vous pouvez transporter votre appareil virtuellement n’importe où dans le monde.

Voici certaines de ses fonctionnalités et avantages:

Vous pouvez tromper vos amis, trouver plus d’amis sur les applications de rencontres et protéger votre vie privée sur votre iPhone avec ce logiciel.

Il prend en charge la falsification de l’emplacement sur plusieurs réseaux sociaux, tels que Facebook, WhatsApp, Snapchat, etc.

Il est facile à utiliser et vous pouvez changer votre emplacement en quelques clics.

Vous pouvez personnaliser l’itinéraire et la vitesse comme vous le souhaitez pour une expérience plus naturelle si vous jouez à des jeux restreints géographiquement.

Il offre une assistance clientèle 24/7 en cas de dysfonctionnement.

Voici les étapes pour utiliser UltFone Changer de localisation pour changer l’emplacement de votre iPhone

Connectez votre iPhone à votre PC, puis cliquez sur le bouton « Suivant ».

Entrez vos nouvelles coordonnées GPS et cliquez sur « Recherche ». Confirmez votre nouvelle adresse et cliquez sur « Commencer la modification ». Vous saurez maintenant comment changer l’emplacement sur votre iPhone.

Méthode 3: Utilisation d’un VPN

Une autre façon de changer votre emplacement sur un iPhone est d’utiliser un VPN (Virtual Private Network).

Voici les étapes pour changer votre emplacement sur iPhone avec un VPN:

Allez sur l’App Store et cherchez une application VPN. Certaines options populaires incluent NordVPN, ExpressVPN et Surfshark.

Téléchargez et installez l’application VPN.

Ouvrez l’application VPN et connectez-vous ou créez un compte.

Acceptez la notification demandant l’autorisation de créer un profil VPN pour votre iPhone.

Sélectionnez un emplacement de serveur VPN dans le pays où vous souhaitez changer votre emplacement.

Établissez une connexion VPN en appuyant sur « Connecter ».

Une fois que vous avez établi une connexion VPN, le VPN vous fournira une nouvelle adresse IP, ce qui modifie essentiellement votre emplacement actuel aux yeux des sites Web et des applications qui peuvent voir votre adresse IP.

Il est important de noter que bien que les VPN offrent le moyen le plus simple et le plus fiable de changer d’emplacement sur votre iPhone, ils ne fonctionnent pas toujours. Vous devrez adopter une approche différente de simplement changer votre adresse IP dans certains cas, comme lors de l’utilisation d’applications dépendantes du GPS. De plus, l’utilisation d’un VPN sur votre iPhone peut ralentir votre vitesse de navigation globale.

Si vous souhaitez savoir comment changer l’emplacement de votre iPhone sans VPN, il existe d’autres options.

Méthode 4: Utilisation de 3utools

3uTools est un logiciel qui peut être utilisé pour modifier l’emplacement virtuel d’un iPhone ou d’un iPad, ce qui peut être utile à diverses fins telles que tester des applications ou services basés sur la localisation ou contourner les restrictions de géolocalisation.

Voici les étapes pour utiliser 3uTools pour changer l’emplacement de votre iPhone:

Téléchargez et installez la dernière version de 3uTools sur votre ordinateur.

Connectez votre iPhone à votre ordinateur à l’aide du câble USB d’origine.

Ouvrez 3uTools et cliquez sur « Boîte à outils ».

Cliquez sur « Localisation virtuelle ».

Entrez la longitude et la latitude de l’adresse que vous souhaitez définir ou saisissez l’adresse dans la barre de recherche d’emplacement ou faites glisser et cliquez sur l’emplacement sur la carte à l’aide de la souris.

Cliquez sur le bouton « Modifier l’emplacement virtuel » une fois toutes les configurations effectuées.

Vous serez informé de la réussite de l’opération par une fenêtre contextuelle apparue peu de temps après le clic.

Observez vos réseaux sociaux affichant le nouvel emplacement virtuel. Et vous avez découvert comment changer votre emplacement sur votre iPhone.

Notez que les problèmes suivants peuvent survenir lors de l’utilisation de 3uTools:

Le serveur et la carte peuvent retarder le chargement d’un faux emplacement.

Un message d’erreur peut survenir, indiquant « Échec de la modification de l’emplacement virtuel » si l’appareil n’a pas réussi à modifier l’emplacement virtuel.

Méthode 5: Changer l’emplacement sur un iPhone en le jailbreakant

Le jailbreak d’un iPhone signifie contourner les restrictions imposées par les fabricants de dispositifs pour obtenir un contrôle total de votre téléphone. Cela peut débloquer le plein potentiel de votre iPhone, vous permettant d’installer des applications non approuvées par Apple et de personnaliser l’interface.

Voici les étapes pour jailbreaker un iPhone et comment changer l’emplacement de l’iPhone:

Vérifiez la version iOS et le modèle de l’appareil pour voir s’ils sont pris en charge par l’outil de jailbreak.

Sauvegardez vos données pour éviter toute perte de données.

Téléchargez et installez l’outil de jailbreak.

Connectez votre iPhone à votre ordinateur et exécutez l’outil de jailbreak.

Suivez les instructions fournies par l’outil pour mettre votre iPhone en « mode DFU ».

Attendez que le processus de jailbreak se termine.

Cependant, le jailbreak d’un iPhone présente plusieurs inconvénients:

Cela peut annuler la garantie de tout appareil encore sous garantie Apple.

Cela expose votre appareil à des vulnérabilités de sécurité, car vous ne recevrez plus de mises à jour de sécurité d’Apple.

Cela peut entraîner une mauvaise réception mobile et une connectivité des données, et votre batterie pourrait ne pas durer aussi longtemps qu’avant le jailbreak.

Il est donc important de prendre en compte tous les avantages et les inconvénients avant de décider de jailbreaker votre iPhone ou non.

Partie 3: FAQ sur le changement de l’emplacement sur iPhone

1. Comment désactiver la localisation sur iPhone?

Pour désactiver la localisation sur votre iPhone, allez dans Paramètres > Confidentialité & Sécurité > Services de localisation. À partir de là, vous pouvez désactiver les services de localisation pour des applications spécifiques ou désactiver complètement les services de localisation.

Puis-je falsifier l’emplacement GPS sur iPhone?

Oui, vous pouvez falsifier l’emplacement GPS sur votre iPhone en utilisant un VPN ou un logiciel de modification de GPS. Cependant, il est important de noter que vous devez utiliser la technologie de manière éthique et dans le respect des directives établies par la plateforme ou les fournisseurs de services.

Comment changer l’emplacement VPN sur iPhone?

Pour changer la localisation du VPN sur iPhone, vous devez télécharger une application VPN sur l’App Store, créer un compte et vous connecter. À partir de là, vous pouvez sélectionner une localisation de serveur dans l’application VPN pour changer votre adresse IP et votre emplacement.

Comment changer l’emplacement sur « Localiser mes amis » sur iPhone?

Pour changer l’emplacement sur « Localiser mes amis » sur iPhone, vous pouvez utiliser une application de changement d’emplacement comme UltFone Changer de localisation. Elle vous permet de définir un faux emplacement qui sera affiché à vos amis sur « Localiser mes amis ».

Comment changer l’emplacement sur iPhone vers un autre appareil?

Pour changer l’emplacement sur votre iPhone vers un autre appareil, vous pouvez utiliser une application de changement d’emplacement comme UltFone Changer de localisation. Ces applications vous permettent de définir un faux emplacement qui sera affiché sur d’autres appareils.

Notre avis

Changer l’emplacement sur un iPhone peut être utile pour accéder à du contenu géo-restreint, jouer à des jeux interdits ou masquer votre emplacement réel aux hackers et à toute personne susceptible de vous espionner.

Il existe plusieurs méthodes pour le faire, mais ces différentes méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Certaines méthodes sont sûres, comme changer l’emplacement sur votre iPhone, mais cela annulera toute souscription active que vous avez.

UltFone Changer de localisation et 3uTools sont également assez efficaces pour changer l’emplacement de l’iPhone. Certaines méthodes peuvent nécessiter le jailbreak de votre iPhone, ce qui peut annuler votre garantie et exposer votre appareil à des risques de sécurité. Il est donc important de l’aborder avec prudence.

