Guide d’installation de Windows 11 : 5 façons de passer de Windows 10

Windows 11 existe depuis un certain temps et est déjà assez différent des premières versions. Cependant, tous les utilisateurs de Windows 10 ne se sont pas rapidement passés à la dernière mise à jour. Si les dernières versions de Windows 11 ont éveillé votre curiosité, il est peut-être temps de mettre à jour ! Windows 11. Si vous ne savez pas exactement par où commencer, nous avons fourni ce guide qui vous apprendra comment installer Windows 11 de manière conventionnelle et pratique.

5 façons d’installer Windows 11

Windows 11 offre quelques avantages par rapport à Windows 10 et améliore également l’interface utilisateur qui a commencé avec la dernière itération. Nous disposons d’un centre de notifications amélioré, du retour des widgets, de la prise en charge des applications Android et bien plus encore.

À l’heure actuelle, il existe cinq façons de télécharger et d’installer Windows 11. Si vous êtes sous Windows 10, vous pouvez être invité à installer Windows 11. Une mise à jour gratuite pour les ordinateurs Windows 10 pris en charge. Il est possible d’installer Windows 11 via Windows Update, mais vous pouvez également le forcer via l’Assistant d’installation ou le programme Windows Insider. La quatrième méthode comprend un outil logiciel qui vous permet d’installer un fichier ISO avec l’outil de création de supports. Et enfin, nous pouvons utiliser un logiciel alternatif pour créer un support d’installation qui prendra en charge les ordinateurs qui ne devraient pas prendre en charge Windows 11 de manière naturelle.

Comment installer Windows 11 via Windows Update

La première méthode consiste à utiliser la méthode native de Windows Update. Cela peut être assez intuitif pour certains utilisateurs car Windows envoie des notifications lorsqu’une mise à jour est disponible. Vous pouvez suivre quelques instructions pour procéder à l’installation. Il est important de souligner que vous ne perdrez pas de données ou de fichiers sur votre PC avec cette option. Dans tous les cas, nous vous aiderons à procéder via cette méthode.

Accédez à Paramètres >> Mise à jour & sécurité. De là, allez à l’option « Vérifier les mises à jour ». Pour certains utilisateurs, une invite s’affiche avec « La mise à niveau vers Windows 11 est prête et gratuite. Cliquez sur le bouton Télécharger et installer en bleu et acceptez les conditions avec le bouton Accepter et installer. Vous verrez la mise à niveau vers Windows 11 dans la mise à jour de Windows, avec un pourcentage et un état de téléchargement. Attendez que cela soit terminé. Une fois le téléchargement terminé, vous obtiendrez une invite pour redémarrer votre PC. Il apparaîtra dans une boîte bleue. Choisissez l’option Redémarrer maintenant. L’ordinateur procédera à l’installation et redémarrera plusieurs fois. Une fois terminé, vous serez ramené au bureau.

C’est une installation transparente, cependant, cela n’est valable que si votre PC respecte les exigences du système d’exploitation.

Comment installer Windows 11 via l’assistant d’installation

Si Windows 11 n’apparaît pas dans Windows Update, vous pouvez utiliser l’Assistant d’installation de Windows 11. Cela vous permettra de mettre à niveau manuellement votre ordinateur de Windows 10 vers le nouveau système d’exploitation. Encore une fois, en utilisant cette méthode, vous devrez vous assurer que votre PC répond aux caractéristiques minimales de Microsoft pour Windows 11. La mise à jour est sûre et ne supprimera pas vos fichiers.

Accédez au site de téléchargement de Windows 11 de Microsoft. Recherchez en haut l’option Assistant d’installation de Windows 11 et cliquez sur le bouton Télécharger maintenant en bleu. Attendez que l’outil se télécharge. Lorsque c’est terminé, lancez-le. Cliquez sur Oui lorsque vous y êtes invité. Dans la fenêtre contextuelle, choisissez Accepter et installer. Ce sera un processus simple à partir de là. L’assistant téléchargera Windows 11, puis vérifiera l’intégrité du téléchargement. Enfin, vous recevrez une invite indiquant que l’installation de Windows 11 est en cours en arrière-plan. Selon votre hardware, cela peut prendre un certain temps. Une fois l’installation initiale terminée, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant. Vous serez averti que vous vous apprêtez à être déconnecté. Attendez que votre PC redémarre et installe Windows 11. Cela peut prendre jusqu’à 30 minutes ou une heure en fonction de la vitesse et de l’âge de votre PC et de votre processeur. Pendant l’installation de Windows 11, vous verrez « Travail sur les mises à jour » sur votre écran. Un pourcentage indiquera l’avancement, votre PC redémarrera plusieurs fois. Soyez patient et attendez la fin.

Comment installer via le programme Windows Insider

Cette méthode est une alternative lorsque aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne pour vous. Cela devrait être un dernier recours, car le programme Insider n’est pas exactement destiné aux débutants.

Il installera souvent des mises à jour du canal bêta et dev, qui peuvent contenir des bugs. Si vous êtes prêt pour toute aventure, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Ouvrez Paramètres >> Mise à jour & sécurité >> Programme Windows Insider. Ensuite, liez votre compte Microsoft. Le canal bêta est assez stable pour ceux qui testent le système d’exploitation. Si vous optez pour ce canal, vous ne rencontrerez pas beaucoup de bugs et de problèmes. Cependant, les versions sont disponibles après un certain nombre de semaines. Les canaux de prévisualisation Dev reçoivent de nouvelles fonctionnalités et sont mis à jour chaque semaine. Gardez à l’esprit, cependant, que le canal Dev est plus susceptible de contenir des bugs. Sélectionnez votre canal et confirmez votre choix. On vous demandera de vous connecter avec un compte Microsoft, si ce n’était pas déjà fait. Votre PC redémarrera après cela. Une fois votre PC redémarré, accédez à Paramètres > Mise à jour & sécurité. De là, vérifiez à nouveau les mises à jour. Vous verrez Windows 11. Choisissez Télécharger et installer et attendez que le système d’exploitation s’installe sur votre appareil !

Comment effectuer une installation propre de Windows 11 avec le créateur de supports

Si vous souhaitez partir de zéro, alors le créateur de supports Windows pour Windows 11 devrait être une option. Cela vous permet de créer un lecteur USB bootable que vous pouvez utiliser pour une installation propre de Windows 11 sur votre PC Windows 10 actuel ou sur un autre appareil. Cela supprimera tous vos fichiers. Vous pouvez vous rendre sur la page de téléchargement de Windows 11. Choisissez ensuite l’option Créer un média d’installation de Windows 11.

Acceptez les conditions et choisissez Accepter. Laissez l’outil de configuration s’exécuter et choisissez Utiliser les options recommandées pour ce PC. Cliquez sur Suivant, puis choisissez Clé USB. Choisissez votre clé USB dans la liste et cliquez sur Suivant. Vous serez invité et Windows 11 commencera à être téléchargé. Une fois terminé, l’installateur passera à la création du support d’installation de Windows 11. Une fois terminé, vous recevrez une invite indiquant que le lecteur est prêt. Redémarrez votre PC et démarrez à partir du lecteur USB. À partir de là, vous pouvez procéder à l’installation. Acceptez les termes, choisissez le lecteur sur lequel vous souhaitez installer Windows 11 et procédez. À partir de l’écran de sélection de la partition, vous pouvez également gérer les partitions, supprimer celles existantes, les formater, etc. Une fois terminé, procédez à l’installation et l’installateur fera le reste. L’ordinateur peut redémarrer plusieurs fois. Dans les dernières étapes, vous serez invité avec un écran de bienvenue pour les ajustements finaux. À partir de là, vous pouvez configurer votre compte Microsoft et ajuster le système d’exploitation.

Installer proprement le fichier ISO de Windows 11 manuellement – Même sur les PC non pris en charge

La dernière étape est la plus extrême car ce n’est pas une méthode officielle. Dans le même temps, cela vous permet de personnaliser l’installation et d’installer Windows 11 sur un PC qui ne répond pas aux exigences de Microsoft. Gardez simplement à l’esprit que les PC non pris en charge seront détectés et ne recevront pas de mises à jour importantes.

Accédez à la page de téléchargement de Windows 11 et choisissez Télécharger l’image disque. Choisissez l’ISO multi-édition dans la liste, puis le bouton Télécharger en bleu. Sélectionnez la langue en fonction de celle dans laquelle vous souhaitez installer Windows 11. Dans tous les cas, vous pouvez changer la langue après l’installation.

Une fois le fichier téléchargé, vous devrez télécharger une application tierce pour une installation propre. Une des meilleures alternatives est Rufus, c’est un logiciel complet qui vous permet de créer une clé USB d’installation de Windows. L’application vous permet également de modifier l’ISO pour qu’il reconnaisse les PC non pris en charge. Elle permet également de le configurer avec un compte local plutôt qu’un compte Microsoft.

Téléchargez Rufus depuis le site Web, exécutez le fichier et sélectionnez Oui. Ensuite, sous l’option de périphérique, branchez une clé USB vide de plus de 8 Go et choisissez-la.

Sous Sélection du démarrage, choisissez Disque ou image ISO. Ensuite, cliquez sur le bouton Sélectionner. Accédez à l’endroit où vous avez enregistré le fichier ISO et cliquez sur Ouvrir.

Choisissez l’installation standard de Windows, ou l’installation étendue si votre PC respecte les caractéristiques. Si ce n’est pas le cas, l’option étendue vous permet de contourner les restrictions de Microsoft. Laissez tout le reste tel quel, puis cliquez sur le bouton Démarrer pour créer le lecteur.

Une fois la clé USB bootable prête, vous pouvez vous référer à la méthode précédente pour les détails restants.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, l’installation de Windows 11 n’est pas une tâche complexe. Ces conseils peuvent être utiles si vous souhaitez mettre à niveau votre machine Windows 10 vers Windows 11, et ils sont également bons pour ceux qui sont là simplement pour s’amuser et expérimenter le système d’exploitation en cours de développement de Microsoft.

