Comment envoyer des photos HD de haute qualité sur WhatsApp sur iPhone et Android

Meta a enfin abordé le problème de longue date des téléchargements de médias de faible qualité sur WhatsApp. L’application de messagerie populaire permet enfin aux utilisateurs d’envoyer des photos de haute qualité, ce qui constitue une amélioration notable. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur la nouvelle fonctionnalité.

Meta travaille assidûment à améliorer l’expérience utilisateur sur WhatsApp. Récemment, l’entreprise a ajouté la prise en charge de l’envoi de messages vidéo instantanés sur WhatsApp, ainsi que notre propre application dédiée pour les montres connectées Wear OS. En s’appuyant sur ces avancées, Meta revient avec une autre mise à niveau utile qui permet aux utilisateurs d’envoyer facilement des photos de haute qualité dans l’application.

WhatsApp maintient son statut de l’une des plates-formes de messagerie les plus populaires sur les smartphones depuis plus d’une décennie. Malgré sa popularité, une fonction essentielle manquait : la possibilité d’envoyer des photos de haute qualité. Heureusement, Meta a écouté les demandes des utilisateurs et ajouté cette fonctionnalité tant attendue à l’application.

Actuellement en cours de déploiement, cette fonctionnalité sera bientôt accessible à tous les utilisateurs. Pour profiter de l’envoi de photos de haute qualité via WhatsApp, assurez-vous que votre application est mise à jour vers la dernière version. La fonctionnalité est disponible sur différentes plateformes, notamment l’iPhone, le Mac, Android et Windows PC.

Comment envoyer des photos de haute qualité sur WhatsApp

Meta teste cette fonctionnalité depuis un certain temps maintenant. En juin, l’entreprise a introduit un paramètre qui permettait aux utilisateurs de sélectionner la qualité d’image souhaitée. S’appuyant sur cela, l’entreprise a introduit une solution plus simplifiée qui permet aux utilisateurs de modifier la qualité de la photo après l’avoir téléchargée. Voici comment vous pouvez envoyer des photos haute résolution sur WhatsApp.

Remarque : Pour l’instant, cette fonctionnalité est accessible aux utilisateurs Android utilisant la version 2.23.18.9 de WhatsApp, tandis que les utilisateurs d’iPhone doivent passer à la version 2.23.17.71. Si votre application fonctionne avec une version antérieure, assurez-vous de la mettre à jour vers la dernière version pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité.

Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone. Choisissez le contact auquel vous souhaitez envoyer une photo. Appuyez sur l’icône de l’appareil photo et prenez une photo. Appuyez sur le bouton HD situé en haut de l’écran. Désormais, choisissez l’option Qualité HD dans le menu contextuel et appuyez sur Terminé. Appuyez sur l’icône d’envoi. C’est tout.

Le destinataire verra l’étiquette HD en bas à droite de la photo. Si vous disposez d’une connexion Internet à faible débit, vous pouvez recevoir une photo de qualité standard. Oui, cela a été officiellement confirmé par Meta. Cependant, vous aurez toujours la possibilité de choisir entre la version standard ou une photo haute résolution.

