Partage de localisation par satellite innovant de l’iPhone : un guide complet

Le partage d’informations est devenu de plus en plus important dans le monde trépidant d’aujourd’hui. L’une de ces informations cruciales est votre emplacement. Que vous organisiez une réunion avec des amis, coordonniez une mission de sauvetage en cas d’urgence ou que vous partagiez simplement votre position avec vos proches, il est essentiel de savoir comment partager votre position. Apple, avec sa technologie de pointe, a rendu possible le partage de votre position par satellite sur iPhone, vous assurant ainsi de toujours rester connecté, même dans les endroits les plus reculés. Dans ce guide complet, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur le partage de votre position par satellite sur iPhone, afin que vous puissiez rester connecté, en sécurité et informé.

Comprendre la recherche de mon application

Avant de plonger dans le processus de partage de votre position par satellite sur iPhone, il est important de comprendre l’épine dorsale de cette fonctionnalité – l’application Find My. Introduite dans iOS 13, l’application Find My combine les fonctionnalités des applications Find My iPhone et Find My Friends précédemment séparées. Avec l’application Localiser, vous pouvez :

Localisez votre iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou AirPods

Partagez votre position avec vos amis et votre famille

Afficher la position des amis et de la famille qui partagent leur position avec vous

Cependant, l’aspect le plus innovant de l’application Find My est sa capacité à partager votre position par satellite, même lorsque vous n’avez pas de connexion mobile ou Wi-Fi.

Conditions requises pour partager votre position par satellite

Avant de pouvoir partager votre position par satellite sur iPhone, vous devez vous assurer que vous remplissez les conditions suivantes :

Modèle iPhone : cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Version iOS : Votre iPhone doit exécuter iOS 16.1 ou une version ultérieure. Si vous avez besoin d’aide pour mettre à jour votre iPhone, consultez le guide d’Apple sur la façon de mettre à jour un iPhone. Pas de connexion mobile ou Wi-Fi : vous ne pouvez utiliser cette fonction que lorsque vous n’avez pas accès à un signal mobile ou à une connexion Wi-Fi, et vous devez avoir une carte SIM installée.

Configuration du partage de position via satellite

Maintenant que vous avez les exigences nécessaires en place, il est temps de configurer le partage de position par satellite. Suivez ces étapes simples pour commencer :

Étape 1 : Ouvrez l’application Localiser mon application

Sur votre iPhone, ouvrez l’application Localiser et appuyez sur l’onglet « Moi » en bas de l’écran.

Étape 2 : Accéder à l’onglet en taille réelle

Faites glisser l’onglet vers le haut pour l’afficher en taille réelle.

Étape 3 : Activer le partage de position

Basculez sur « Partager ma position » et appuyez sur « Utiliser cet iPhone comme ma position ».

Étape 4 : terminez la configuration

Sous « Ma position via satellite », appuyez sur « Terminer la configuration ». Si vous vous trouvez dans une zone de couverture mobile, un message apparaîtra vous informant que vous ne pouvez pas partager votre position par satellite pour le moment.

Étape 5 : partagez votre position par satellite

Lorsque vous n’avez pas de connexion mobile ou Wi-Fi, revenez à l’onglet « Moi » de l’application Localiser et sélectionnez l’option permettant de partager votre position par satellite.

Étape 6 : Dirigez votre iPhone vers le satellite

À l’invite de votre iPhone, pointez votre téléphone dans la direction du satellite le plus proche. Notez que cette fonctionnalité ne fonctionnera pas à l’intérieur, vous devrez donc être à l’extérieur pour l’utiliser.

Conseils pour optimiser la fonctionnalité de partage de position par satellite

Pour tirer le meilleur parti de la fonction de partage de position par satellite sur votre iPhone, tenez compte de ces conseils utiles :

Familiarisez-vous avec la fonctionnalité : avant de vous aventurer dans des régions éloignées, entraînez-vous à utiliser cette fonctionnalité afin d’être bien préparé si le besoin s’en fait sentir. Informez vos amis et votre famille : apprenez à vos amis et à votre famille comment accéder à votre position par satellite, afin qu’ils soient prêts à vous aider en cas d’urgence. Gardez votre iPhone chargé : une batterie déchargée ne sera d’aucune utilité dans une situation d’urgence, alors assurez-vous que votre iPhone est complètement chargé avant de partir.

Fonctionnalités supplémentaires de partage de position sur iPhone

Outre le partage de position par satellite, les iPhones offrent plusieurs autres fonctionnalités de partage de position qui peuvent vous aider à rester connecté et en sécurité. Voici d’autres façons de partager votre position sur iPhone :

Partagez votre position dans les messages

Vous pouvez facilement partager votre position avec vos amis et votre famille directement via l’application Messages. Ouvrez simplement une conversation, appuyez sur le nom du contact en haut et sélectionnez « Partager ma position ».

Partagez votre position dans Apple Maps

Lorsque vous utilisez Apple Maps, vous pouvez partager votre position avec d’autres personnes en appuyant sur le point bleu représentant votre position actuelle, puis en sélectionnant « Partager ma position ».

Définir des rappels basés sur la localisation

Avec iOS, vous pouvez définir des rappels basés sur la localisation pour vous aider à vous souvenir des tâches en fonction de votre emplacement géographique. Pour ce faire, ouvrez l’application Rappels, créez un nouveau rappel et appuyez sur l’icône « i » pour définir un déclencheur basé sur la localisation.

Dépannage des problèmes de partage de position par satellite

Si vous rencontrez des difficultés lorsque vous essayez de partager votre position par satellite sur votre iPhone, tenez compte des conseils de dépannage suivants :

Vérifiez les mises à jour : assurez-vous que votre iPhone exécute la dernière version d’iOS. Réinitialiser les paramètres réseau : accédez à Paramètres > Général > Réinitialiser > Réinitialiser les paramètres réseau pour réinitialiser les paramètres réseau de votre iPhone aux valeurs par défaut. Contactez l’assistance Apple : si tout le reste échoue, contactez l’assistance Apple pour obtenir de l’aide.

Conclusion

Le partage de votre position par satellite sur iPhone peut vous sauver la vie dans les situations d’urgence, en particulier lorsque vous vous trouvez dans des régions éloignées sans connectivité mobile ou Wi-Fi. En comprenant l’application Localiser, en répondant aux exigences nécessaires et en suivant le processus de configuration étape par étape, vous pouvez vous assurer que vous êtes toujours connecté, en sécurité et informé. Avec ce guide complet, vous serez bien équipé pour partager votre position par satellite sur votre iPhone et tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité innovante.

