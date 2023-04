Google publie Android 14 bêta 1 ; Comment télécharger et installer

Google a officiellement lancé le très attendu programme Android 14 Beta, et les utilisateurs d’Android bourdonnent d’enthousiasme. Cette version bêta est actuellement disponible pour les utilisateurs de Pixel disposant d’appareils éligibles. C’est presque toute la gamme Pixel à partir du Pixel 4a et jusqu’au Pixel 7 Pro. Cependant, il est important de noter que la version bêta initiale peut être instable et ne pas convenir à une utilisation quotidienne.

Vous envisagez d’essayer Android 14 Beta 1 sur votre téléphone Pixel ?

Avant de plonger dans les détails du programme Android 14 Beta, il est essentiel de comprendre les mises en garde et les considérations pour les utilisateurs de Pixel. Google avertit que la première version bêta peut être très instable. C’est pourquoi les utilisateurs qui comptent sur leur appareil Pixel pour une utilisation quotidienne ne doivent pas le télécharger. En tant que tel, il est conseillé d’attendre qu’Android 14 atteigne la stabilité de la plate-forme, ce qui prend généralement quelques mois, avant d’installer la version bêta sur votre appareil principal.

De plus, il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui font actuellement partie du programme Android 13 QPR3 Beta ! Vous pouvez facilement passer à Android 14 Beta 1 sans avoir à nettoyer les données de votre téléphone. Il s’agit d’une transition transparente qui vous permet d’essayer les dernières fonctionnalités et améliorations.

Cependant, gardez à l’esprit que les futures versions peuvent vous obliger à effacer toutes les données de votre appareil Pixel lors du passage du programme QPR3 Beta au programme Android 14 Beta.

Comment télécharger Android 14 Beta sur votre téléphone

Si vous souhaitez vous inscrire au programme Android 14 Beta, voici un guide étape par étape que vous devez suivre.

Visitez le site Web officiel à l’adresse google.com/android/beta.

Cliquez sur le bouton « Afficher vos appareils éligibles ».

Sélectionnez votre appareil Pixel éligible.

Cliquez sur la case « Opt in » pour vous inscrire au programme bêta.

Sur votre appareil Pixel, accédez à Paramètres > Système > Mise à jour du système.

Suivez les instructions à l’écran pour installer la mise à jour Android 14 Beta 1.

Si vous êtes actuellement membre du programme QPR3 Beta, vous devrez vous désinscrire de ce programme avant de rejoindre le programme Android 14 Beta. Cependant, si vous décidez de vous retirer du programme QPR3 Beta et de passer directement au programme Android 14 Beta, vous n’aurez pas à effacer votre téléphone avec la première version bêta uniquement. Cela indique que vous pouvez effectuer une transition transparente et explorer les dernières fonctionnalités et améliorations sans perdre de données.

Nouvelles fonctionnalités d’Android 14

Le programme Android 14 Beta apporte une gamme intéressante de nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour améliorer l’expérience utilisateur et rationaliser la navigation. Les ajouts notables incluent le geste arrière prédictif, qui offre aux utilisateurs un aperçu de leur destination lorsqu’ils effectuent le geste arrière, ce qui le rend plus intuitif et efficace. De plus, la feuille de partage a été réorganisée avec des actions d’application désormais situées en haut de l’écran, offrant un accès rapide et facile pour effectuer des tâches plus efficacement. Il est important de noter qu’en raison de la nature bêta de la version, certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement et la durée de vie de la batterie peut être affectée. Les utilisateurs doivent être préparés aux problèmes potentiels et tenir compte de ces facteurs avant d’installer la version bêta sur leurs appareils.

Date de sortie d’Android 14

La version publique finale d’Android 14 sera disponible en août, après la fin de la période de test bêta. Une fois que Google aura publié la version publique, les utilisateurs pourront mettre à niveau leurs téléphones sans supprimer les données de leurs appareils.